AH股新聞

25/08/2025 09:59

《Ａ股焦點》國產芯片板塊迎催化，寒武紀漲近５％高盛上調目標價

　　《經濟通通訊社２５日專訊》ＤｅｅｐＳｅｅｋ上周上線ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ｖ３﹒１版本
，並宣稱其模型版本使用適配國產芯片結構的參數精度，暗示國產芯片未來有望得到大規模使用
。分析人士認為，國際芯片產業鏈供應鏈的不確定性猶存；ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒１發布，
以及騰訊業績會透露ＧＰＵ數量足夠等信息，均利好ＡＩ算力國產化和本土ＡＩ芯片發展，國產
算力板塊再度迎來催化。
　
　　Ａ股半導體板塊延續強勢，東芯股份（滬：６８８１１０）大升９﹒２％，芯原股份
（滬：６８８５２１）揚８﹒３％，海光信息（滬：６８８０４１）漲超８％，盛美上海
（滬：６８８０８２）、士蘭微（滬：６００４６０）等升幅靠前。
　
＊高盛上調寒武紀目標價至１８３５元＊
　
　　其中，寒武紀（滬：６８８２５６）彈升４﹒６％，報１３００﹒６９元人民幣；高盛進一
步上調寒武紀的目標價５０％至１８３５元人民幣，稱主要原因為中國雲計算資本支出提高、芯
片平台多樣化、寒武紀研發投入增大。
　
　　高盛將寒武紀２０２５年－２０２７年淨利潤預測分別上調５９％、２８％和２９％，以反
映更高的ＡＩ芯片出貨量。報告稱，８月中旬，中國信通院宣布包括寒武紀在內的８家公司通過
了ＤｅｅｐＳｅｅｋ適配測試，再次印證了該行對寒武紀強大研發能力的積極看法。（ｒｙ）

24/08/2025 10:55

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

