《Ａ股焦點》國產芯片板塊迎催化，寒武紀漲近５％高盛上調目標價

《經濟通通訊社２５日專訊》ＤｅｅｐＳｅｅｋ上周上線ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｖ３﹒１版本

，並宣稱其模型版本使用適配國產芯片結構的參數精度，暗示國產芯片未來有望得到大規模使用

。分析人士認為，國際芯片產業鏈供應鏈的不確定性猶存；ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒１發布，

以及騰訊業績會透露ＧＰＵ數量足夠等信息，均利好ＡＩ算力國產化和本土ＡＩ芯片發展，國產

算力板塊再度迎來催化。



Ａ股半導體板塊延續強勢，東芯股份（滬：６８８１１０）大升９﹒２％，芯原股份

（滬：６８８５２１）揚８﹒３％，海光信息（滬：６８８０４１）漲超８％，盛美上海

（滬：６８８０８２）、士蘭微（滬：６００４６０）等升幅靠前。



＊高盛上調寒武紀目標價至１８３５元＊



其中，寒武紀（滬：６８８２５６）彈升４﹒６％，報１３００﹒６９元人民幣；高盛進一

步上調寒武紀的目標價５０％至１８３５元人民幣，稱主要原因為中國雲計算資本支出提高、芯

片平台多樣化、寒武紀研發投入增大。



高盛將寒武紀２０２５年－２０２７年淨利潤預測分別上調５９％、２８％和２９％，以反

映更高的ＡＩ芯片出貨量。報告稱，８月中旬，中國信通院宣布包括寒武紀在內的８家公司通過

了ＤｅｅｐＳｅｅｋ適配測試，再次印證了該行對寒武紀強大研發能力的積極看法。（ｒｙ）

