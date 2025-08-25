《Ａ股焦點》白酒股震盪走高，茅台１９３５新品開啟預售

《經濟通通訊社２５日專訊》白酒股震盪走高，舍得酒業（滬：６００７０２）漲停，水井

坊（滬：６００７７９）升６﹒７％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）走高４﹒８％，山西汾酒

（滬：６００８０９）升３﹒９％，貴州茅台（滬：６００５１９）升約１％，瀘州老窖

（深：０００５６８）、古井貢酒（深：０００５９６）跟漲。



消息面上，茅台醬香酒今日在淘寶、京東的旗艦店紛紛推出茅台１９３５新品的預售，預售

時間持續到８月２７日。這款產品被稱為茅台１９３５的「高端款」，定價９９８元人民幣，容

量５００ｍｌ，尚無產品具體介紹。產品將在８月２８日上市。



市場傳言其定名可能為茅台１９３５（精品），包裝與此前各款茅台１９３５有較大差別，

定價也低於此前茅台１９３５的產品。茅台１９３５是茅台醬香系列酒的主力大單品，問世以來

酒體已經進行過兩次升級，推出了多款文創產品和不同容量的收藏、陳列款。



此外，市傳五糧液（深：０００８５８）的２９度「一見傾心」將於８月２７日正式發布，

五糧液漲逾２％。（ｒｙ）

