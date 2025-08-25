  • 會員
25/08/2025 09:52

《中國房產》專家：料城中村改造相關地方政策９月加快出台

　　《經濟通通訊社２５日專訊》內地傳統「金九銀十」房地產銷售旺季將至，房地產市場備受
關注。上周一（１８日）召開的國務院第九次全體會議要求，採取有力措施鞏固房地產市場止跌
回穩態勢，結合城市更新推進城中村和危舊房改造，多管齊下釋放改善性需求。多地已表態將繼
續發力推動房地產市場止跌回穩。專家預計，９月份城中村改造相關的地方政策文件會加快出台

　
＊嚴躍進：房企需利用「金九銀十」去庫存＊
　
　　《證券日報》引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，「穩住樓市」工作依然重要、
迫切。當前是房企去庫存的新一輪重要窗口期，也是住房銷售提振的關鍵期，需利用「金九銀十
」傳統旺季做好房源和需求的對接。從各地政策動向看，預計９月份城中村改造相關的地方政策
文件會加快出台。軌道交通沿線、高校集中區域、產業集中區域、規模較大的城中村等重點片區
項目，將是後續各地持續改造的重點。
　
　　廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉預計，未來各地將進一步落實好已有的政策，如
嚴格落實《住宅項目規範》、推進現房銷售、結合城市更新推進城中村和危舊房改造等，為市場
注入有效供給。
　
＊廣西擬以「文旅＋購房」等提振樓市＊
　
　　據中指研究院統計，今年前７個月，全國各地共出台房地產相關政策超３７０條；而據住房
和城鄉建設部數據顯示，上半年全國新房和二手房交易總量同比增長，房地產政策「組合拳」取
得了積極成效。多地近日表態將繼續發力推動房地產市場止跌回穩。其中，廣西表示將以「好房
子」供給引領住房消費升級，完善存量房消化機制和購房支持政策，有力有序推進收購存量房，
創新運用「文旅＋購房」、「賽事＋購房」等消費場景和房源利用方式，積極穩妥推進投資企穩
回升，更大力度推動房地產市場止跌回穩。（ｓｌ）
　
　

