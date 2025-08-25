  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

25/08/2025 10:31

《Ａ股焦點》萬科上半年淨資產縮水約１８０億，Ａ股仍漲停

　　《經濟通通訊社２５日專訊》萬科集團（０２２０２）（深：０００００２）經營壓力未緩
解，其於上周五（２２日）晚發布的財報顯示，截至２０２５年６月底，總資產約為
１１９４１﹒４９億元（人民幣．下同），相比２０２４年底減少７﹒１６％；總負債約為
８７２９﹒８８億元，相比２０２４年底減少７﹒８５％；淨資產約為３２１１﹒６１億元，較
２０２４年底縮水了１７６﹒９４億元，降幅為５﹒２２％。
　
＊上半年淨虧損擴大近三成，有息負債增近３０億＊
　
　　財報並顯示，２０２５年上半年，萬科錄得淨虧損約１０８﹒６５億元，虧損額同比擴大
２７﹒５１％。其中，歸母淨利潤虧損約１１９﹒４７億元，虧損額同比增加２１﹒２５％。萬
科解釋稱，業績虧損的原因之一是房地產項目結算規模明顯下降，且毛利率處於低位。
　
　　財報又顯示，截至２０２５年６月底，萬科的有息負債合計達３６４２﹒６億元，相比
２０２４年底增加了２９﹒８億元。
　
　　此外，２０２５年上半年，萬科開發業務的結算面積為５３３﹒６萬平方米，結算收入為
７４０﹒５億元，分別同比下降３９﹒３％和３３﹒７％。同期，萬科開發業務的結算毛利率為
８﹒１％，同比上升１﹒３個百分點。這是萬科開發業務毛利率連續六年下滑後，首次止跌回升

　
　　萬科Ａ今日股價跟隨大市高開向上，現漲１０％漲停。
　
＊萬科：多元化業務已貢獻正向利潤＊
　
　　萬科２２日召集六家券商機構舉行了分析師會議。相關負責人在會上稱，萬科正採取各種方
式應對經營壓力，「我們在２０２２年以來主動獲取了超７０個新項目，已售部分平均毛利率水
平維持在１６％左右。同時，公司持續加強管理精細程度，提高開發運營效率，並制定更精準的
量價策略」。該負責人還提到，上半年，經營服務業務收入在萬科營收中的佔比超過２０％，這
一比例將繼續提高，扣除折舊和攤銷費用後，多元化業務已在為萬科貢獻正向利潤。
　
　　該負責人又指，當前各級政府出台的房地產利好措施、大股東及各界的支持，為公司改革化
險創造條件。新組建的經營管理班子通過統籌各類資源要素，協調動員各方力量，來化解萬科的
經營困難和債務風險。
　
＊萬科：繼續尋求金融機構支持，全力以赴妥善化解到期債務＊
　
　　該負責人並指，公司將繼續通過加速銷售回款、動態管控開發節奏、合理平衡收支等方式，
力爭經營性現金流為正，並發揮好經營服務業務的「造血」功能。公司還將繼續採用市場化轉讓
、資產證券化、引戰、擴大合作等策略補充流動性，繼續尋求金融機構支持，穩定存量融資規模
，爭取增量流動性，全力以赴妥善化解到期債務。（ｓｌ）

【你點睇？】本港辦沙特超級盃獲國際關注，當局擬優化M品牌資助並聚焦國際賽，你認為本港應否繼續投入爭取國際體育盛事？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個...

24/08/2025 10:55

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處