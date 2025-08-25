《Ａ股焦點》萬科上半年淨資產縮水約１８０億，Ａ股仍漲停

《經濟通通訊社２５日專訊》萬科集團（０２２０２）（深：０００００２）經營壓力未緩

解，其於上周五（２２日）晚發布的財報顯示，截至２０２５年６月底，總資產約為

１１９４１﹒４９億元（人民幣．下同），相比２０２４年底減少７﹒１６％；總負債約為

８７２９﹒８８億元，相比２０２４年底減少７﹒８５％；淨資產約為３２１１﹒６１億元，較

２０２４年底縮水了１７６﹒９４億元，降幅為５﹒２２％。



＊上半年淨虧損擴大近三成，有息負債增近３０億＊



財報並顯示，２０２５年上半年，萬科錄得淨虧損約１０８﹒６５億元，虧損額同比擴大

２７﹒５１％。其中，歸母淨利潤虧損約１１９﹒４７億元，虧損額同比增加２１﹒２５％。萬

科解釋稱，業績虧損的原因之一是房地產項目結算規模明顯下降，且毛利率處於低位。



財報又顯示，截至２０２５年６月底，萬科的有息負債合計達３６４２﹒６億元，相比

２０２４年底增加了２９﹒８億元。



此外，２０２５年上半年，萬科開發業務的結算面積為５３３﹒６萬平方米，結算收入為

７４０﹒５億元，分別同比下降３９﹒３％和３３﹒７％。同期，萬科開發業務的結算毛利率為

８﹒１％，同比上升１﹒３個百分點。這是萬科開發業務毛利率連續六年下滑後，首次止跌回升

。



萬科Ａ今日股價跟隨大市高開向上，現漲１０％漲停。



＊萬科：多元化業務已貢獻正向利潤＊



萬科２２日召集六家券商機構舉行了分析師會議。相關負責人在會上稱，萬科正採取各種方

式應對經營壓力，「我們在２０２２年以來主動獲取了超７０個新項目，已售部分平均毛利率水

平維持在１６％左右。同時，公司持續加強管理精細程度，提高開發運營效率，並制定更精準的

量價策略」。該負責人還提到，上半年，經營服務業務收入在萬科營收中的佔比超過２０％，這

一比例將繼續提高，扣除折舊和攤銷費用後，多元化業務已在為萬科貢獻正向利潤。



該負責人又指，當前各級政府出台的房地產利好措施、大股東及各界的支持，為公司改革化

險創造條件。新組建的經營管理班子通過統籌各類資源要素，協調動員各方力量，來化解萬科的

經營困難和債務風險。



＊萬科：繼續尋求金融機構支持，全力以赴妥善化解到期債務＊



該負責人並指，公司將繼續通過加速銷售回款、動態管控開發節奏、合理平衡收支等方式，

力爭經營性現金流為正，並發揮好經營服務業務的「造血」功能。公司還將繼續採用市場化轉讓

、資產證券化、引戰、擴大合作等策略補充流動性，繼續尋求金融機構支持，穩定存量融資規模

，爭取增量流動性，全力以赴妥善化解到期債務。（ｓｌ）

