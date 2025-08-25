  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

25/08/2025 10:59

《神州期貨》中證監：期貨公司應審核網絡營銷內容並留底至少廿年

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國證監會發布《期貨公司互聯網營銷管理暫行規定》，自
２０２５年１０月９日起施行。《暫行規定》共有十八條，聚焦期貨公司互聯網營銷活動出現的
問題與風險隱患，提出相關監管要求。其中提出，期貨公司應當對互聯網營銷內容進行統一審核
管理，確保營銷內容合法合規，並應當建立健全互聯網營銷內部管理制度，將互聯網營銷活動納
入公司合規管理體系。期貨公司及其從業人員不得發布、轉載未經公司統一審核的營銷內容，而
且期貨公司應當對營銷活動全流程留痕，相關資料保存期限自形成之日起不得少於二十年。
　
　　　《暫行規定》又要求，期貨公司分支機構應當在總部授權和統一管理下開展互聯網營銷活
動，不得自行利用第三方機構提供的服務開展。此外，期貨公司應當對開展互聯網營銷活動的各
類帳號進行統一管理，而期貨公司開展互聯網營銷活動的人員應當為獲得公司授權的期貨從業人
員，並在公司統一管理下開展營銷活動。
　
＊利用第三方機構搞網絡營銷，應向證監機構報備＊
　
　　《暫行規定》又要求，期貨公司利用第三方機構提供的服務開展互聯網營銷活動的，應當簽
訂書面協議，明確雙方權利和義務，並向公司住所地中國證監會派出機構報備。期貨公司不得直
接或者間接向第三方機構支付與客戶開戶量、交易量、手續費、資金量等期貨業務指標掛勾或者
變相掛勾的費用。
　
　　此外，《暫行規定》要求，期貨公司營銷內容應當顯著標明公司名稱、風險提示等信息，以
直播形式傳播的，應當加強監控。同時，期貨公司及其從業人員不得以欺詐或者誤導客戶的方式
開展互聯網營銷活動，例如使用不真實、不準確、未經統一審核或者未經授權的營銷內容；以承
諾或者誇大收益，限定損失金額或者比例，明示或者暗示保本、無風險、保收益等形式進行營銷
；使用混淆概念、不當類比、片面宣傳等不當營銷手段等。
　
　　期貨公司及其從業人員亦不得以損害公平競爭的方式開展互聯網營銷活動，例如以捏造、散
布虛假信息等手段詆毀競爭對手，損害其他期貨公司信譽；通過不當評比、不當排序等方式進行
營銷；通過不正當方式引流，干擾正常搜索結果等。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個...

24/08/2025 10:55

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處