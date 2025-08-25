老鋪黃金年內第二次調整價格，漲幅介乎５％－１３％

《經濟通通訊社２５日專訊》老鋪黃金（０６１８１）此前預告今日調整價格，據《新京報

．貝殼財經》報道，老鋪黃金京東旗艦店及天貓旗艦店大部分產品今日上午已經漲價，１萬－３

萬元左右的熱門飾品大約上調了１０００－３０００元，主要產品漲幅在５％－１３％左右。



其中，天貓旗艦店顯示，一款重約１８﹒２克的葫蘆鑽飾吊墜從２７１３０元漲至

３０５３０元，上漲３４００元，漲幅約１２﹒５％。另一款７﹒８克的金珠鎖骨鏈從８６２０

元漲至９７００元，漲幅同為１２﹒５％。相比之下，今年推出的七子葫蘆吊墜漲幅較小。一款

金重約２２﹒３９克琺琅黃七子葫蘆吊墜售價從３１４００元漲至３２９８０元，漲幅為５％。

此外，老鋪黃金天貓旗艦店顯示，目前店內有８﹒８折優惠活動。



這是老鋪黃金繼２月後年內第二次調價，據了解，老鋪黃金每年調價兩至三次。報道引述老

鋪黃金個別店舖工作人員介紹，此次為全品類漲價，過往每次漲價幅度略有差異，一般漲幅為

５％－１２％。另外因為產品款式、工藝及寶石輔料等因素不同，產品價格上調幅度會略有不同

。（ｓｌ）

