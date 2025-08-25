  • 會員
AH股新聞

25/08/2025 14:15

【ＦＯＣＵＳ】三新貴破「染藍魔咒」，港股變幻正當時

　　【ＦＯＣＵＳ】港股藍籌榜距離１００隻的終極目標再近一步－－恒指公司公布最新季檢結
果，將成分股由８５隻增至８８隻，泡泡瑪特（０９９９２）、中電信（００７２８）、京東物
流（０２６１８）三新貴周一（２５日）更齊破「染藍魔咒」，或預示中資股攻勢未完。值得留
意的是，三新貴都曾遭遇失意時刻，泡泡瑪特２月、５月兩度染藍大熱倒灶，中電信、京東物流
曾雙雙淪紅籌棄子，背後反映何市場邏輯？
　
＊「染藍魔咒」未應驗＊
　
　　「染藍」是詛咒，還是祝福？看看２０２０年９月「染藍」的阿里（０９９８８），股價至
今仍較彼時腰斬；２０２１年６月「染藍」的碧桂園服務（０６０９８），去年６月遭剔除時，
股價蒸發逾九成。
　
　　不過，「染藍魔咒」似並不適用三新貴，泡泡瑪特周一半日破頂高見３３１元，京東物流勁
飆７﹒６％，中電信亦升０﹒８％。究其原因，一是業績基本面，三間公司上半年淨利分別按年
增３６３％、１３﹒９％、５﹒５％；二是流動性改善，包括資金從債市、存款的搬家效應，望
延續中港股市上攻動能。
　
＊進進出出顯優勝劣汰＊
　
　　在今次同時榮膺藍籌、紅籌雙料之前，泡泡瑪特２月、５月兩次染藍未果；中電信２０２０
年１１月、京東物流２０２４年８月，更曾遭恒指公司剔除出國企指數，最新翻身晉級藍籌。相
比之下，當時頂替京東物流染紅的極兔速遞（０１５１９），最新遭剔除出中國企業指數，或折
射核心競爭力此消彼長，以及恒指公司篩選機制愈加傾向優勝劣汰。
　
　　事實上，自恒指１９６９年面世，除了中電（００００２）、煤氣（００００３）、匯控
（００００５）、電能實業（００００６）屹立不倒，成分股進進出出屢見不鮮。例如，新世界
（０００１７）曾「兩進兩出」，從１９７３年首次染藍，到２００３年５月遭剔除，到
２００５年再次入選，最後到去年１１月遭剔除。
　
＊金融、地產比重續降＊
　
　　截至最新７月，恒指金融業、地產建築業比重續降至３３﹒３％、３﹒８５％，非必需消費
、資訊科技業比重則升至２５﹒３％、１８﹒３％，而泡泡瑪特更是第一隻染藍的新零售股。
　
　　當新消費、智能化、統一大市場為代表的新經濟勢力?步進入市場核心圈層，港股的想象力
不再局限傳統的ＡＴＭ，恒指「有波幅無升幅」的歷史或亦將變幻。

