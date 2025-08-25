《神州能源》煉焦行業協會：焦炭價格仍低於年初，明起再提價

《經濟通通訊社２５日專訊》據《鋼之家》報道，中國煉焦行業協會市場委員會今日下午召

開專題市場分析會，來自山西、河北、內蒙古、河南、江蘇、山東、陝西、寧夏、江西、雲貴等

地的重點焦化企業代表出席會議。與會人員一致認為，近期黑色產業鏈利好因素很多，當前焦炭

市場應盡快再次提漲價格。與會企業達成決議，自８月２６日零時起，對鋼廠客戶執行搗固濕熄

焦價格上調５０元（人民幣．下同）╱噸，搗固乾熄焦價格上調５５元╱噸，頂裝焦價格上調

７５元╱噸。



報道指，近期黑色產業鏈的利好因素包括：一是黑色產業鏈鋼價、煤價、鐵礦石價格均創年

內新高，焦炭、動力煤價格仍低於年初價格水平，漲價滯後，後期有補漲預期。二是鋼材價格偏

強，後期九月、十月為傳統鋼材需求旺季，預期鋼價會維持在高水平，鐵水日均產量維持在

２４０萬噸以上高位，目前河北、山東、河南地區焦企下游客戶催貨積極，焦炭需求旺盛。



三是今年煤炭各環節總庫存比去年同期低５８０萬噸，煤炭產量處於近３年偏低水平，後期

面臨查超產、保安全等政策限制，煤炭供應受限，煤價會持續高位，成本端對焦炭價格有支撐。

四是國家反內捲、反通縮相關政策不斷出台，規範市場秩序，治理各行業低價無序競爭，對黑色

產業鏈產品價格有推漲作用。（ｓｌ）

