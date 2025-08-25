《華為動向》余承東：鴻蒙智行累計交付超９０萬輛，料十月破百萬

《經濟通通訊社２５日專訊》智界及問界秋季新品發布會今日舉行，華為常務董事、終端
ＢＧ董事長余承東宣布，截至８月２５日，鴻蒙智行累計交付超９０萬輛，預計今年１０月交付
突破百萬輛。
發布會上，「五界」（問界、智界、享界、尊界、尚界）品牌再次聚首。余承東介紹了五界
品牌ＬＯＧＯ為何都是六邊形的原因，稱「新ＬＯＧＯ全部都是六邊形的，希望每個界都是六邊
形戰士」。（ｓｌ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
25/08/2025 16:17
《經濟通通訊社２５日專訊》智界及問界秋季新品發布會今日舉行，華為常務董事、終端
ＢＧ董事長余承東宣布，截至８月２５日，鴻蒙智行累計交付超９０萬輛，預計今年１０月交付
突破百萬輛。
發布會上，「五界」（問界、智界、享界、尊界、尚界）品牌再次聚首。余承東介紹了五界
品牌ＬＯＧＯ為何都是六邊形的原因，稱「新ＬＯＧＯ全部都是六邊形的，希望每個界都是六邊
形戰士」。（ｓｌ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N