《中印關係》路透：印度憂中國雅江水電站擾水流，擬急建水壩挽救

《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述消息報道，印度擔心，中國計劃在西藏修建的

巨型水電站大壩將使雅魯藏布江旱季水流量減少高達８５％，因此印度政府將加快修建自己的水

壩以減輕影響。



報道引述四位知情人士以及《路透》看到的一份政府分析報告報道指，印度政府從２０００

年代初就開始考慮建設雅魯藏布江水利項目，但計劃一直受到阿魯納恰爾邦居民的激烈抵制；他

們擔心自己的村莊會被淹沒，生活方式遭到破壞。



去年１２月，中國宣布批准修建雅魯藏布江下游水電站。該項目已於７月破土動工，預計耗

資近１７００億美元。



＊印度政府分析中方大壩或分流４００億立方米河水，致旱季更旱＊



印度政府在一份未注明日期的、關於中國大壩影響的分析報告中描述了德里當局的擔憂。據

消息人士和文件稱，德里估計中方大壩可允許中國分流多達４００億立方米的河水（略高於邊境

一處關鍵流經點每年水量的三分之一）。這種影響在非季風月份會變得尤其嚴重，因為屆時氣溫

升高，印度大片土地變得乾旱。



今年５月，印度最大的水電公司在警察的保護下將勘測材料運至上桑朗多用途蓄水式水電工

程的選址附近。該工程如果建成，將成為印度最大的水電站。不過，消息人士也指出，即使上桑

朗大壩獲得批准，破土動工後也可能需要十年時間才能建成，而中國政府預計中方項目將於

２０３０年代初期至中期便開始發電。



＊印度擬建大壩料可降低地區供水減少量及中方洩洪風險＊



上桑朗水利項目預計蓄水能力將達到１４０億立方米，旱季時印度可以通過放水緩解乾旱問

題。根據消息人士和分析文件，印度大壩修建後本地區主要城市古瓦哈提的供水量會減少１１％

，而如果不修大壩，供水量將減少２５％。該項目還可以降低中國政府向下游洩洪的風險。文件

和消息人士稱，如果大壩蓄水量處於最低可抽取水平（即蓄水高度低於水庫高度的５０％），那

麼將能夠完全吸收中方泄洪的水量。印度正考慮讓水庫蓄水在任何時候都保持３０％的餘裕，以

應對突發洪水。



消息人士透露，印度高級官員今年一直開會討論加快大壩建設，其中包括總理莫迪辦公室在

７月組織的一次會議。



＊中方強調雅江水電項目不會對下游國家水資源等造成不利影響＊



另外，報道指，中國外交部發言人在回答其提問時表示，中方相關水電項目「經過了嚴格的

安全和環保科學研究，不會對下游國家的水資源、生態或地質造成不利影響」。發言人補充稱，

中國一直對跨境河流的開發和利用持負責任的態度，並與印度和孟加拉國等下游國家保持著長期

的溝通與合作。（ｓｌ）

