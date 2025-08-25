萬科企業（２２０２）中期虧損擴至１１９億元人民幣，淨負債率升

《經濟通通訊社２５日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，截至６

月３０日止中期虧損１１９﹒４６億元（人民幣．下同），比去年同期虧損９８﹒５億元擴大，

每股虧損１﹒０１元，不派中期股息。截至６月底，集團淨負債率９０﹒４％，較去年底提高

９﹒８個百分點。



該集團指，收入１０５３﹒２億元，下降２６﹒２３％，境內房地產開發及相關配套業務累

計營業收入７８０﹒２億元，其中房地產開發業務結算面積５３３﹒６萬平方米，下降

３９﹒３％，結算收入７４０﹒５億元，下降３３﹒７％；結算毛利率１﹒２％，而毛利

５３﹒７９億元，下降４４﹒７％，融資成本升至３７億元，稅前虧損擴大至６６﹒５億元。上

半年交付逾４﹒５萬套房，銷售金額６９１﹒１億元，下跌４５﹒７％，並完成１３個項目交易

，簽約金額６４﹒３億元。



＊有息負債３６４３億人幣＊



該集團指，截至６月底，有息負債合計３６４２﹒６億元，佔總資產３０﹒５％。不含股東

借款，上半年新增融資和再融資２４９億元，第一大股東深鐵集團累計提供２３８﹒８億元股東

借款，並已完成２４３﹒９億元公開債務償還，２０２７年之前已無境外公開債到期。



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

