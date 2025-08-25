  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

25/08/2025 07:53

萬科企業（２２０２）中期虧損擴至１１９億元人民幣，淨負債率升

　　《經濟通通訊社２５日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，截至６
月３０日止中期虧損１１９﹒４６億元（人民幣．下同），比去年同期虧損９８﹒５億元擴大，
每股虧損１﹒０１元，不派中期股息。截至６月底，集團淨負債率９０﹒４％，較去年底提高
９﹒８個百分點。
　
　　該集團指，收入１０５３﹒２億元，下降２６﹒２３％，境內房地產開發及相關配套業務累
計營業收入７８０﹒２億元，其中房地產開發業務結算面積５３３﹒６萬平方米，下降
３９﹒３％，結算收入７４０﹒５億元，下降３３﹒７％；結算毛利率１﹒２％，而毛利
５３﹒７９億元，下降４４﹒７％，融資成本升至３７億元，稅前虧損擴大至６６﹒５億元。上
半年交付逾４﹒５萬套房，銷售金額６９１﹒１億元，下跌４５﹒７％，並完成１３個項目交易
，簽約金額６４﹒３億元。
　
＊有息負債３６４３億人幣＊
　
　　該集團指，截至６月底，有息負債合計３６４２﹒６億元，佔總資產３０﹒５％。不含股東
借款，上半年新增融資和再融資２４９億元，第一大股東深鐵集團累計提供２３８﹒８億元股東
借款，並已完成２４３﹒９億元公開債務償還，２０２７年之前已無境外公開債到期。
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個...

24/08/2025 10:55

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處