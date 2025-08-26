《政政經經－石鏡泉》Ａ股十年新高可再望幾高

《政政經經》Ａ股見出十年新高後，可望再升幾高？２０２４年７月２６日筆者有文，Ａ股

可見１４０００點，是痴人說夢？



近期（２０２４年７月），《金融界》報道了Ａ股市場被一位暱稱為「大Ａ愛在深秋」的上

海爺叔攪動得沸沸揚揚。



這位爺叔因其大膽且引人注目的市場預測而在網路上迅速走紅，尤其是他關於中信證券

（滬：６０００３０）的樂觀預測，聲稱中信證券將在短期內連續漲停，目標價從之前的４５０

元人民幣調高至７００元人民幣，甚至預言７月底（２０２４年７月底）上證指數將突破

３３００點，在２０２６年９月可達１４６００點，引起了廣泛的關注和討論。



爺叔的視頻在抖音上火出圈，其中他強調投資策略應側重於具有核心技術的龍頭公司，尤其

是那些背靠央企的公司，同時堅決避免垃圾股。他特別看好中信證券，認為其股價將迎來爆炸性

增長，並預測該股在（２０２４年）７月２２至２５日期間將連續三天漲停，最終成為Ａ股市值

最大的公司。



爺叔的言論不僅讓中信證券在社交媒體和股票論壇上成為熱議焦點，還直接推升了該股的人

氣和價格。（２０２４年）７月２２日早盤，中信證券股價一度漲超４％，Ｈ股表現更加強勁，

帶動整個券商板塊活躍。



在股吧中（２０２４年７月），中信證券已登上熱搜第一。在社區平台上，股民持有兩種截

然不同的觀點。一種認為這位爺叔將帶領散戶戰勝空頭，其「愛在深秋」概念堪稱封神。遼寧的

一位股民強烈呼應，稱讚爺叔是股市的脊樑、散戶的主心骨，呼籲散戶團結起來，不讓空頭肆意

妄為，在當前艱難時刻共同戰勝困難。



另一種觀點則認為，新型自媒體觀點不重要，流量才是首位，關鍵在於說出大家期望聽到的

。股市跌了多年，大家逼切需要有人喊出心聲，期盼股市走出大牛市。所以這部分人覺得，爺叔

是在譁眾取寵，是一種新型收割韭菜的方式，畢竟人氣上來，所指之處容易漲停，連川大智勝

（深：００２２５３）、沙特ＥＴＦ（深：１５９３２９）都能漲停，Ａ股的券商一哥沒理由比

它們差。



＊Ａ股值得看好＊



這位上海爺叔的大膽言論可能是真獨具慧眼，但亦可能是想博流量的譁眾取寵者。由於筆者

未詳細跟蹤過上海爺叔的論據，難言上海爺叔分析的可信度。但基本上言，筆者是同意上海爺叔

對Ａ股看好的一點。至於中信證券可否到７００元人民幣，Ａ股會否升逾萬點，已不重要，因為

筆者和上海爺叔都是看好Ａ股的同路人。



在股評上，有時是要低頭拉車，看短目標來評，能賺個５％、１０％便算。但有時又要抬頭

看路，訂個長長長遠目標，來立個方向。回顧筆者這數十年來抬頭看路的發夢，有對有錯。錯的

羞家不談，對的也可回顧一下，好讓大家有個對發夢能否成真的認識。



筆者於２００３年時，恒指仍８３００點時，估恒指會上至３２０００，跟今時上海爺叔估

的一樣荒唐。



恒指於２０００年３月開始科網爆破，由１８０００點區間跌至２００３年的８３００點區

間。港股後向如何，一直沉淪，永不翻生？筆者認為不，港股尚可有光輝。當時筆者亦迷於波浪

理論，並以此估後市。



波浪理論是永向上發展的，故如在８３００點區間站穩，後市是可望升越１８０００點，至

於逾幾多，就全靠估。



技術分析會用波浪理論中的０﹒６１８、０﹒５、０﹒３８２作為回調的支持位，但少有將

之用作估上升位。要估上升，就是在０﹒６１８、０﹒５、０﹒３８２之前冠以１、２、３以至

４來作抬頭看路的發夢位，可以發夢至幾高，走著瞧。當時筆者是以２０００年３月３１日的

１８３９７減２００３年４月３０日的８３３１，得出１００６６點，再乘以３﹒１７８得出

３１９８９點，便膽粗粗話恒指可見三萬二。



為甚麼是乘３﹒１７８，而不是３﹒３８２、３﹒１５、３﹒６１８，是因為升達

０﹒１７８位的，都是假突破，後市不言而喻。大家有空，搵個計數機有空就計下回調位和上升

目標位，應可知０﹒１７８位的含義，今時（２０２４年７月）不講了。



估指數，是大話西遊，信不信由你。但有些估，要可信，是要有基礎支持。



信和（０００８３）Ｎ年前投得北角寶馬山道地皮，話明日後要賣２８００元呎，當時看是

天價。筆者為文：「樓價二千八，供不起也請你供得起」，筆者敢稱天價樓也應供，是因為當時

適婚年齡人數有６０萬之眾，要有３０萬間樓才夠新婚居所。有了這班潛在買家，二千八的樓你

不供有人供，是否供不起要供得起？



又Ｎ年前，吉利（００１７５）仍賣１﹒５元時，筆者謂可見１５元，到價又再改叫可見

３０元，３０元之後又改叫可見５０元。但咁就瓜了，因為３０元後，應有大股東出貨，把價壓

殘至今。



為甚麼會一再看好吉利？２００９年初，吉利買入澳洲的波箱廠，由於筆者對中國汽車製造

業的陋病稍有認識，知悉中國汽車落後，在波箱，會漏油、漏氣、漏水。這家澳洲波箱應是供應

波箱予美國ＧＭ，吉利掌握了這中國汽車業所要的技術，應可有作為。其後，吉利又買了

Ｖｏｌｖｏ（富豪汽車），同時又買入其二千多樣專利，又怎不會好？雖然今時電能車當道，但

筆者對吉利仍未死心，望有日能明珠不再蒙塵。



當港交所（００３８８）於２８元時，筆者喊見１００元，到見１００元，筆者又喊可見

３００元，再唔覺意炒過頭，可見５００元。



敢一路叫高港交所，是因為這是門獨市生意，只要港股成交好，港交所應升。筆者看港股日

成交在千二億，港交所可見３００元；港股日成交逾千五至二千億，便可見５００元。



在今時網絡世界，不明有人無論是高人還是博眼球、流量之人都會估大、估細。投資者只要

看其所估之理據，你信定唔信，便可拿來作參考。



筆者跟上海爺叔同樣看好Ａ股（爺叔較我超前很多），因為阿爺今時是處處為Ａ股保駕護航

，我是有信心的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



