《Ａ股異動》長飛光纖Ａ漲停，現報７１﹒０７元人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》長飛光纖Ａ股（滬：６０１８６９）現漲停，報７１﹒０７元
（人民幣．下同），升１０％，最低價７１﹒０７元；成交３２２﹒１５萬股，成交金額
２﹒２９億元；換手率０﹒８％。
長飛光纖光纜Ｈ股（０６８６９）跌１﹒１％，報４６﹒３港元，最低價４６﹒３港元，最
高價４６﹒３港元；成交３０﹒０５萬股，成交金額１３９１萬港元。長飛光纖Ａ股較Ｈ股呈
６８﹒６％溢價。（ｅｄ）
26/08/2025 09:26
