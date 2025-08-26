《駐京專電》加強碳市場建設意見發布，規範開展碳排放權金融活動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中辦、國辦發布《關於推進綠色低碳轉型

加強全國碳市場建設的意見》，提出到２０２７年，全國碳排放權交易市場基本覆蓋工業領域主

要排放行業，全國溫室氣體自願減排交易市場實現重點領域全覆蓋。到２０３０年，基本建成以

配額總量控制為基礎、免費和有償分配相結合的全國碳排放權交易市場。



《意見》明確，到２０２７年，對碳排放總量相對穩定的行業優先實施配額總量控制。穩妥

推行免費和有償相結合的碳排放配額分配方式，有序提高有償分配比例。建立配額儲備和市場調

節機制，平衡市場供需，增強市場穩定性和流動性。合理確定用核證自願減排量抵銷碳排放配額

清繳的比例。



＊建立完善碳質押、碳回購等政策制度＊



《意見》提出，穩慎推進金融機構探索開發與碳排放權和核證自願減排量相關的綠色金融產

品和服務，加大對溫室氣體減排的支持力度。建立完善碳質押、碳回購等政策制度，規範開展與

碳排放權相關的金融活動，拓展企業碳資產管理渠道。以全國碳市場為主體建立完善碳定價機制

，充分利用全國碳市場的價格發現功能，為金融支持綠色低碳發展提供有效的價格信號。同時，

支持銀行等金融機構規範開展碳質押融資業務，穩妥推進符合要求的金融機構在依法合規、風險

可控前提下參與全國碳市場交易，適時引入其他非履約主體。全國溫室氣體自願減排交易市場逐

步引入符合條件的自然人參與交易。

