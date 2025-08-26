  • 會員
AH股新聞

26/08/2025 09:09

《駐京專電》發改委：完善擴內需政策，支持企業加快技術產品創新

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家發改委主任鄭柵潔主持召開座談會，
聽取「十五五」時期擴內需穩就業意見建議。鄭柵潔表示，發改委將不斷完善擴內需政策舉措，
積極營造公平競爭市場環境，支持企業加快技術和產品創新、增加優質供給，扎實穩就業擴就業
、促進高質量充分就業。
　
＊自覺抵制無序競爭，積極穩崗擴崗＊
　
　　山東萬華化學集團、江西晶科能源（滬：６８８２２３）、四川極米科技
（滬：６８８６９６）、廣東海大集團（深：００２３１１）、江蘇天工科技等企業負責人參加
座談會。參會企業談到，面對近年來國際國內市場發展新機遇、新挑戰，企業積極謀劃轉型發展
，著力推動國內外市場相互聯通、相互促進，努力服務構建新發展格局。建議國家在編制「十五
五」規劃時，進一步完善擴大國內需求、促進市場有序競爭、知識產權保護、綠色低碳發展、企
業人才和用工保障等方面政策，助力企業實現更好發展。同時，與會企業表示將加快創新發展，
自覺抵制無序競爭，積極穩崗擴崗，為經濟持續向好發展作出更多努力。
　
　　鄭柵潔表示，「十五五」時期，中國發展環境面臨深刻複雜變化，同時中國特色社會主義制
度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢將更加彰顯，我們要堅定發
展信心，有效應對各種風險挑戰，持續推動經濟社會高質量發展。對企業提出的意見建議，將在
「十五五」規劃編制工作中認真研究吸納。希望企業增強信心、抓住機遇，充分利用國內國際兩
個市場兩種資源，有序開展市場競爭，為擴內需、穩就業多作貢獻。加強政企常態化溝通交流，
點面結合幫助解決企業實際困難，促進民營經濟健康發展、高質量發展。

