AH股新聞

26/08/2025 09:09

《駐京專電》陸海空軍戰機９月３日以強大陣容低空飛過天安門廣場

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》抗戰勝利８０周年閱兵活動臨近，本次受
閱的空中梯隊涵蓋軍隊聯合作戰主體空中力量。屆時，陸、海、空軍戰機將以強大陣容低空飛過
天安門廣場，並呈現４大亮點。
　
＊多型新機首次受閱，涵蓋陸、海、空３個軍種＊
　
　　一是多型新機首次受閱。從機型來看，即將受閱的戰機很多是首次亮相閱兵場。特別是一些
新型戰機，作為中國軍隊現役主戰機型，是應對高端戰爭的新銳和重器。這些裝備的集中亮相，
充分體現中國軍隊高新武器裝備的最新發展水平，也充分展示人民軍隊懾阻強敵、制勝空天的強
大力量底氣。
　
　　二是梯隊編成體系聯合。這次閱兵活動中，空中梯隊將以作戰體系編成，涵蓋陸、海、空３
個軍種預警指揮、戰略投送、對面打擊等多域作戰力量。此外，各梯隊還將按照實戰要求混合編
組，有的梯隊編有多種機型，還有不少機型掛載武器裝備受閱，凸顯要素融合、體系聯合。
　
＊受閱飛行員中有多位「金頭盔」「金飛鏢」獲得者＊
　
　　三是受閱部隊代表性強。部分受閱部隊歷史厚重，戰功卓著，有在革命戰爭中湧現出的英模
單位，也有奮飛新時代的典型代表。此外，即將受閱的飛行員中還有多位「金頭盔」「金飛鏢」
獲得者。
　
　　四是凸顯紀念主題。空中梯隊將緊貼「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」主題，
通過懸掛旗幟和標語、組成特定數字編隊隊形，營造濃厚的紀念氛圍，宣示中國人民愛好和平、
人民軍隊捍衛和平的堅定立場決心。

