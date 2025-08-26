《駐京專電》陸海空軍戰機９月３日以強大陣容低空飛過天安門廣場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》抗戰勝利８０周年閱兵活動臨近，本次受

閱的空中梯隊涵蓋軍隊聯合作戰主體空中力量。屆時，陸、海、空軍戰機將以強大陣容低空飛過

天安門廣場，並呈現４大亮點。



＊多型新機首次受閱，涵蓋陸、海、空３個軍種＊



一是多型新機首次受閱。從機型來看，即將受閱的戰機很多是首次亮相閱兵場。特別是一些

新型戰機，作為中國軍隊現役主戰機型，是應對高端戰爭的新銳和重器。這些裝備的集中亮相，

充分體現中國軍隊高新武器裝備的最新發展水平，也充分展示人民軍隊懾阻強敵、制勝空天的強

大力量底氣。



二是梯隊編成體系聯合。這次閱兵活動中，空中梯隊將以作戰體系編成，涵蓋陸、海、空３

個軍種預警指揮、戰略投送、對面打擊等多域作戰力量。此外，各梯隊還將按照實戰要求混合編

組，有的梯隊編有多種機型，還有不少機型掛載武器裝備受閱，凸顯要素融合、體系聯合。



＊受閱飛行員中有多位「金頭盔」「金飛鏢」獲得者＊



三是受閱部隊代表性強。部分受閱部隊歷史厚重，戰功卓著，有在革命戰爭中湧現出的英模

單位，也有奮飛新時代的典型代表。此外，即將受閱的飛行員中還有多位「金頭盔」「金飛鏢」

獲得者。



四是凸顯紀念主題。空中梯隊將緊貼「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」主題，

通過懸掛旗幟和標語、組成特定數字編隊隊形，營造濃厚的紀念氛圍，宣示中國人民愛好和平、

人民軍隊捍衛和平的堅定立場決心。

