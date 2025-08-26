  • 會員
26/08/2025 09:09

《中俄關係》趙樂際：願同俄聯邦會議持續加強交流合作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》全國人大常委會委員長趙樂際２５日在人
民大會堂同俄羅斯國家杜馬主席沃洛金共同主持中俄議會合作委員會第十次會議。趙樂際說，事
實証明，中俄合作優勢互補、潛力巨大，是雙方基於各自發展振興作出的戰略選擇。中國全國人
大願同俄羅斯聯邦會議一道，以落實兩國元首重要共識為根本遵循，充分發揮合作機制平台作用
，持續加強交流合作，助力中俄新時代全面戰略協作夥伴關係深入發展。
　
　　趙樂際表示，今年是中俄議會合作委員會成立２０周年。中俄立法機構的機制交流與合作，
為雙邊、多邊立法機構合作樹立了典範，積累了有益經驗。雙方要保持密切往來的良好勢頭，增
進了解和互信，夯實相互支持、團結協作的政治基礎。要密切在各國議會聯盟、金磚國家議會論
壇等多邊機制內的溝通協調，發出共同聲音，堅決捍衛二戰勝利成果，弘揚正確二戰史觀，維護
以聯合國為核心的國際體系，踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。
　
　　沃洛金表示，在兩國元首戰略引領下，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係深入發展。俄國家
杜馬願加強同中國全國人大友好交往，圍繞落實兩國元首重要共識，發揮俄中議會合作委員會機
制平台作用，為促進俄中全方位合作。

