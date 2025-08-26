《駐京專電》能源局：「十四五」期間建成全球最大電動車充電網絡

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國新辦今日舉行「高質量完成『十四五』
規劃」系列主題新聞發布會，國家能源局局長王宏志表示，「十四五」期間，中國建成了全球最
大的電動汽車充電網絡，每５輛電動汽車就有２個充電樁。
王宏志介紹，中國新能源等技術裝備領跑全球，新能源專利數佔全球四成以上，光伏轉換效
率、海上風電單機容量等不斷刷新世界紀錄，新型儲能規模躍居世界第一。
26/08/2025 10:43
