  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

26/08/2025 10:44

《駐京專電》能源局：７月單月用電量首突破１萬億千瓦時大關

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國新辦今日舉行「高質量完成『十四五』
規劃」系列主題新聞發布會，國家能源局局長王宏志表示，７月中國單月用電量首次突破１萬億
千瓦時大關，相當於日本全年的用電量總和。總體來看，中國能源供應保障能力與韌性已經達到
較高水平。
　
＊市場交易電量從「十四五」以來翻了一倍＊
　
　　王宏志表示，「十四五」以來，中國市場交易電量從「十三五」的１０﹒７萬億千瓦時增長
到２３﹒８萬億千瓦時，翻了一倍還多。佔全社會用電量的比例，從２０２０年的４０％，提升
到連續四年穩定在６０％以上，大致相當於使用的每３度電裏面就有２度是直接通過市場交易方
式形成的。
　
　　王宏志表示，目前，中國已建立了較為完備的能源產供儲銷體系和保供穩價機制，能源儲備
能力穩步提升，油氣「全國一張網」加快形成，大電網資源配置和調節作用充分發揮，建成一批
省間電力互濟工程和支撐性調節性電源，電力用戶響應能力逐步釋放。近幾年，面對國際地緣衝
突頻發、全球能源供需大幅波動的外部環境，中國能源供需和民生用能始終保持平穩有序。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

台積電變美積電，護國神山崩塌

26/08/2025 08:00

大國博弈

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8...

25/08/2025 17:13

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處