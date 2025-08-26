《駐京專電》能源局：７月單月用電量首突破１萬億千瓦時大關

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國新辦今日舉行「高質量完成『十四五』
規劃」系列主題新聞發布會，國家能源局局長王宏志表示，７月中國單月用電量首次突破１萬億
千瓦時大關，相當於日本全年的用電量總和。總體來看，中國能源供應保障能力與韌性已經達到
較高水平。
＊市場交易電量從「十四五」以來翻了一倍＊
王宏志表示，「十四五」以來，中國市場交易電量從「十三五」的１０﹒７萬億千瓦時增長
到２３﹒８萬億千瓦時，翻了一倍還多。佔全社會用電量的比例，從２０２０年的４０％，提升
到連續四年穩定在６０％以上，大致相當於使用的每３度電裏面就有２度是直接通過市場交易方
式形成的。
王宏志表示，目前，中國已建立了較為完備的能源產供儲銷體系和保供穩價機制，能源儲備
能力穩步提升，油氣「全國一張網」加快形成，大電網資源配置和調節作用充分發揮，建成一批
省間電力互濟工程和支撐性調節性電源，電力用戶響應能力逐步釋放。近幾年，面對國際地緣衝
突頻發、全球能源供需大幅波動的外部環境，中國能源供需和民生用能始終保持平穩有序。
