《中俄關係》習近平：中俄加強交流合作，推動國際秩序更公正合理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家主席習近平今日上午在北京人民大會

堂會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金。「國家杜馬」是俄羅斯聯邦議會的下議院。習近平指出，下

周中方將隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年活動。中國和蘇聯分

別作為第二次世界大戰亞洲和歐洲主戰場，為抗擊日本軍國主義和德國法西斯侵略付出巨大民族

犧牲，為贏得二戰勝利作出重大貢獻。雙方要賡續傳統友誼，深化戰略互信，加強各領域交流合

作，攜手捍衛兩國安全和發展利益，團結全球南方國家，堅持真正的多邊主義，推動國際秩序朝

著更加公正合理的方向發展。



習近平強調，立法機構合作是中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不可或缺的組成部分。希望

雙方積極開展治國理政和立法經驗交流，為新形勢下中俄戰略協作和各領域合作提供更加堅實的

立法保障。



沃洛金表示，俄國家杜馬致力於落實兩國元首重要共識，加強俄中立法機構交流合作，全力

以赴推動兩國關係取得更多成果。８０年前，蘇聯和中國人民為戰勝法西斯作出重大貢獻。俄方

願同中方共同慶祝這一來之不易的勝利，緬懷先烈，攜手開創美好未來。

