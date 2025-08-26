  • 會員
26/08/2025 15:37

《駐京專電》全國人大常委會議９月８－１２日舉行，審議破產法等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》十四屆全國人大常委會第四十八次委員長
會議２６日上午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。會議決定，十四屆全國人大常
委會第十七次會議９月８日至１２日在北京舉行。會議將審議國務院關於今年以來國民經濟和社
會發展計劃執行情況的報告、關於今年以來預算執行情況的報告；審議企業破產法修訂草案的議
案等。
　
＊審議企業破產法修訂草案的議案等＊
　
　　委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第十七次會議審議原子能法草案、突發公共衛生事
件應對法草案、國家公園法草案、仲裁法修訂草案、法治宣傳教育法草案、食品安全法修正草案
、危險化學品安全法草案、生態環境法典總則編草案、生態環境法典生態保護編草案、生態環境
法典綠色低碳發展編草案、國家發展規劃法草案、監獄法修訂草案；審議全國人大常委會委員長
會議關於提請審議網絡安全法修正草案的議案；審議全國人大財政經濟委員會關於提請審議企業
破產法修訂草案的議案、全國人大教育科學文化衛生委員會關於提請審議國家通用語言文字法修
訂草案的議案；審議國務院關於提請審議環境保護稅法修正草案的議案；審議國務院關於提請審
議批准《中華人民共和國和塞爾維亞共和國關於民事和商事司法協助的條約》的議案、關於提請
審議批准《中華人民共和國和塞爾維亞共和國引渡條約》的議案。
　
＊審議國務院國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告＊
　
　　委員長會議建議的常委會第十七次會議議程還有：審議國務院關於今年以來國民經濟和社會
發展計劃執行情況的報告、關於今年以來預算執行情況的報告、關於２０２４年度政府債務管理
情況的報告、關於推動文化和旅遊深度融合發展工作情況的報告、關於應對氣候變化和碳達峰碳
中和工作情況的報告、關於水資源稅改革試點情況的報告；審議全國人大常委會執法檢查組關於
檢查工會法實施情況的報告；聽取全國人大常委會辦公廳關於「十五五」規劃綱要編制工作若干
重要問題專題調研工作情況的報告；審議趙樂際委員長訪問吉爾吉斯斯坦、匈牙利、瑞士並出席
第六次世界議長大會情況的書面報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的
代表資格的報告；審議有關任免案等。
　
　　委員長會議審議了全國人大財政經濟委員會關於今年以來經濟運行情況的分析報告，審議了
關於２０２５年２月以來全國人大機關群眾信訪工作情況的報告。

