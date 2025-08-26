中行（３９８８）完成發行４００億人幣減記型無固定期限資本債券

《經濟通通訊社２６日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，於

２０２５年８月２２日在全國銀行間債券市場發行減記型無固定期限資本債券，並於今日發行完

畢。本期債券發行規模為４００億元人民幣，前５年票面利率為２﹒１６％，每５年調整一次，

在第５年及之後的每個付息日附發行人贖回權。本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門

的批准，補充該行的其他一級資本。（ｂｎ）

