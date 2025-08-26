  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

26/08/2025 18:39

中行（３９８８）完成發行４００億人幣減記型無固定期限資本債券

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，於
２０２５年８月２２日在全國銀行間債券市場發行減記型無固定期限資本債券，並於今日發行完
畢。本期債券發行規模為４００億元人民幣，前５年票面利率為２﹒１６％，每５年調整一次，
在第５年及之後的每個付息日附發行人贖回權。本期債券募集的資金將依據適用法律和監管部門
的批准，補充該行的其他一級資本。（ｂｎ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

下一篇新聞︰26/08/2025 18:04  平保中期純利跌８﹒８％至６８０﹒５億人幣，息增至９５分人幣

其他文章
More

26/08/2025 18:01  《駐京專電》商務部：國際投資洽談會９月８－１１日福建廈門舉辦

26/08/2025 18:00  農行（１２８８）：贖回２０２０年無固定期限資本債券（第二期）

26/08/2025 17:56  《中國房產》前７月全國新開工舊區改造近兩萬個，佔全年近八成

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普用國家名義敲詐企業

26/08/2025 10:15

大國博弈

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8...

25/08/2025 17:13

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處