26/08/2025 17:39

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２６日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
藥明康德　（６０３２５９）　　２７１３﹒３４
海光信息　（６８８０４１）　　２２００﹒１８
寒武紀　　（６８８２５６）　　２１５２﹒５９
貴州茅台　（６００５１９）　　２００８﹒９８
工業富聯　（６０１１３８）　　１６８２﹒５９
景旺電子　（６０３２２８）　　１３１５﹒３３
紫金礦業　（６０１８９９）　　１３０８﹒４６
北方稀土　（６００１１１）　　１２９３﹒７１
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　１２６２﹒７２
瀾起科技　（６８８００８）　　１１９８﹒９１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）３１１９﹒４０
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）３１０９﹒０５
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）２６５３﹒５２
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）２０８５﹒３２
陽光電源　　　　　　　（３００２７４）１９９１﹒０８
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１８４７﹒７５
指南針　　　　　　　　（３００８０３）１７８２﹒０３
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１５９４﹒４８
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１５５９﹒０２
和而泰　　　　　　　　（００２４０２）１５３４﹒４２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

