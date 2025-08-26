  • 會員
AH股新聞

26/08/2025 11:05

《投資觀點》安本料美９月減息２５基點，偏好由鷹派央行支持貨幣

　　《環富通基金頻道２６日專訊》安本東南亞多元資產投資方案主管Ｒａｙ　Ｓｈａｒｍａ－
Ｏｎｇ指，在傑克森霍爾會議（Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ）上，鮑威爾傳達了三個關鍵訊息：
就業市場面臨的下行風險增加；預計由關稅引發的通脹將是暫時性的；當前政策仍偏緊縮。有關
言論提高了聯儲局在９月公開市場委員會會議上減息的概率。目前的市場焦點落在聯儲局將採取
溫和的２５個基點減息，還是一次過減息５０個基點。若會議前公布的勞動市場數據展現更明顯
的疲態，不排除減息幅度更大。
　
　　９月的ＦＯＭＣ會議還將公布更新版《經濟預測摘要》（ＳＥＰ）。市場將關注ＳＥＰ中９
月後減息步伐的訊號，尤其在近期多項雙邊關稅協議先後簽署後，聯儲局可發出更明確的政策指
引。預計聯儲局將減息２５個基點，以貫徹鮑威爾遁序漸進、依數據行事及避免預判的政策風格

　
＊料股市反彈不再局限大型科企，亞洲偏好具內需驅動因素市場＊
　
　　隨著貨幣政策更寬鬆，經濟衰退風險降低，預計股市將反彈，並且受惠領域更廣泛，不再局
限於大型科企。相對於市值加權的標普５００指數，更看好美國等標普５００等權重指數、周期
性股票及中小型股。
　
　　亞洲方面，偏好具備內需驅動因素的市場，除了能帶來額外動力，亦可與美國減息帶來的順
風效應形成雙重助力。中國受惠於貨幣寬鬆、財政刺激以及直接市場支持。Ａ股市場尤其有望受
益於近期ＤｅｅｐＳｅｅｋ　Ｖ３﹒１的推出，以及即將發行的新型「準財政」工具，該工具旨
在將政策資源導向特定產業，同時控管整體財政赤字。
　
　　印度即將實施的商品及服務稅（ＧＳＴ）改革，配合貸款利率下調，將為市場帶來財政支撐
，有助推動消費並進一步支持股市表現。南韓在結構性改革、金融市場自由化及公司治理改善的
支持下展現潛力。當局計劃推行的股息稅改革（包括將最高稅率由３５％降至２５％，並調低課
稅門檻）將進一步增強投資吸引力。
　
＊料美元面臨貶值壓力，偏好日圓歐元＊
　
　　隨著減息進程展開，加上市場對特朗普政府下聯儲局獨立性及ＦＯＭＣ成員組成的擔憂，預
期美元將面臨貶值壓力。不過，這一趨勢存在變數：市場已預期今年可能出現超過兩次減息，而
關稅引起的通脹仍是主要不確定因素。
　
　　在此背景下，偏好由鷹派央行支持的貨幣，如日圓及歐元，以及具備高利差的亞洲貨幣，例
如印度盧比，當地央行目前暫停減息，收益率差距仍具吸引力。（ｗａ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

