《投資觀點》安本料美９月減息２５基點，偏好由鷹派央行支持貨幣

《環富通基金頻道２６日專訊》安本東南亞多元資產投資方案主管Ｒａｙ Ｓｈａｒｍａ－

Ｏｎｇ指，在傑克森霍爾會議（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）上，鮑威爾傳達了三個關鍵訊息：

就業市場面臨的下行風險增加；預計由關稅引發的通脹將是暫時性的；當前政策仍偏緊縮。有關

言論提高了聯儲局在９月公開市場委員會會議上減息的概率。目前的市場焦點落在聯儲局將採取

溫和的２５個基點減息，還是一次過減息５０個基點。若會議前公布的勞動市場數據展現更明顯

的疲態，不排除減息幅度更大。



９月的ＦＯＭＣ會議還將公布更新版《經濟預測摘要》（ＳＥＰ）。市場將關注ＳＥＰ中９

月後減息步伐的訊號，尤其在近期多項雙邊關稅協議先後簽署後，聯儲局可發出更明確的政策指

引。預計聯儲局將減息２５個基點，以貫徹鮑威爾遁序漸進、依數據行事及避免預判的政策風格

。



＊料股市反彈不再局限大型科企，亞洲偏好具內需驅動因素市場＊



隨著貨幣政策更寬鬆，經濟衰退風險降低，預計股市將反彈，並且受惠領域更廣泛，不再局

限於大型科企。相對於市值加權的標普５００指數，更看好美國等標普５００等權重指數、周期

性股票及中小型股。



亞洲方面，偏好具備內需驅動因素的市場，除了能帶來額外動力，亦可與美國減息帶來的順

風效應形成雙重助力。中國受惠於貨幣寬鬆、財政刺激以及直接市場支持。Ａ股市場尤其有望受

益於近期ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｖ３﹒１的推出，以及即將發行的新型「準財政」工具，該工具旨

在將政策資源導向特定產業，同時控管整體財政赤字。



印度即將實施的商品及服務稅（ＧＳＴ）改革，配合貸款利率下調，將為市場帶來財政支撐

，有助推動消費並進一步支持股市表現。南韓在結構性改革、金融市場自由化及公司治理改善的

支持下展現潛力。當局計劃推行的股息稅改革（包括將最高稅率由３５％降至２５％，並調低課

稅門檻）將進一步增強投資吸引力。



＊料美元面臨貶值壓力，偏好日圓歐元＊



隨著減息進程展開，加上市場對特朗普政府下聯儲局獨立性及ＦＯＭＣ成員組成的擔憂，預

期美元將面臨貶值壓力。不過，這一趨勢存在變數：市場已預期今年可能出現超過兩次減息，而

關稅引起的通脹仍是主要不確定因素。



在此背景下，偏好由鷹派央行支持的貨幣，如日圓及歐元，以及具備高利差的亞洲貨幣，例

如印度盧比，當地央行目前暫停減息，收益率差距仍具吸引力。（ｗａ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

