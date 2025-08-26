  • 會員
26/08/2025 08:15

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中辦國辦部署加強全國碳市場建設

　　《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
從上市公司活力看深圳提質向新
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
大海波濤之上，海燕高聲鳴叫，似閃電般矯健飛翔，經風雨彌堅，戰狂瀾愈勇。作為最活躍的經
濟細胞，上市公司是國民經濟的「動力源」和「壓艙石」。同時，上市公司信息披露透明完備，
也是觀察城市發展軌跡的絕佳窗口。今天是深圳經濟特區４５歲生日。４５年來，深圳培育了一
大批優質上市公司，他們敢闖敢試敢創，像翱翔在海天之間的海燕，博擊風浪，走在時代前列。
　
中辦國辦發文支持金融機構規範開展碳質押融資業務
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央辦公廳、國務院辦公廳８月２５日對外公布的《關於推進綠色低碳轉型加強全國碳市場
建設的意見》提出，到２０２７年，全國碳排放權交易市場基本覆蓋工業領域主要排放行業，全
國溫室氣體自願減排交易市場實現重點領域全覆蓋。到２０３０年，基本建成以配額總量控制為
基礎、免費和有償分配相結合的全國碳排放權交易市場，建成誠信透明、方法統一、參與廣泛、
與國際接軌的全國溫室氣體自願減排交易市場，形成減排效果明顯、規則體系健全、價格水平合
理的碳定價機制。
　
「十四五」期間海關監管進出口貨物體量全球最大
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月２５日，海關總署署長孫梅君在國新辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞
發布會上介紹，「十四五」期間，全國海關年均監管進出口貨物５２億噸、貨值４１﹒５萬億元
，體量全球最大。海關總署聯合２０多個部委，每年都開展跨境貿易便利化專項行動，參與的城
市已經擴大到全國１７個省份２５個城市，累計出台改革創新舉措１０８項。
　
　
《上海證券報》
　
海關總署：「十四五」期間海關年均監管進出口貨物體量全球最大
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在８月２５日國務院新聞辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上，海關
總署署長孫梅君表示，「十四五」以來，海關現代化建設取得了長足進步，為高質量發展、高水
平開放提供了有力支撐。
　
中辦、國辦發文：支持金融機構規範開展碳質押融資業務
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《關於推進綠色低碳轉型加強全國碳市場建設的意見》提出，到２０２７年，全國碳排放權交易
市場基本覆蓋工業領域主要排放行業，全國溫室氣體自願減排交易市場實現重點領域全覆蓋。到
２０３０年，基本建成以配額總量控制為基礎、免費和有償分配相結合的全國碳排放權交易市場
，建成誠信透明、方法統一、參與廣泛、與國際接軌的全國溫室氣體自願減排交易市場，形成減
排效果明顯、規則體系健全、價格水平合理的碳定價機制。
　
上海優化調整樓市限購政策，外環外符合條件不限套數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月２５日，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局等六部門聯合印發《關於優化調整本市
房地產政策措施的通知》，明確進一步調減住房限購政策，符合條件居民家庭在外環外購房不限
套數，成年單身人士按照居民家庭執行住房限購政策。《通知》自２０２５年８月２６日起施行

　
　
《證券時報》
　
中辦國辦發文部署加強全國碳市場建設
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《關於推進綠色低碳轉型加強全國碳市場建設的意見》作為中辦、國辦首次針對全國碳排放權交
易市場發布的文件，對加快建設全國統一碳市場作出了全面部署。根據《意見》，到２０２７年
，全國碳排放權交易市場基本覆蓋工業領域主要排放行業，全國溫室氣體自願減排交易市場實現
重點領域全覆蓋。到２０３０年，基本建成以配額總量控制為基礎、免費和有償分配相結合的全
國碳排放權交易市場。
　
三部門發文部署金融支持林業高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民銀行、金融監管總局、國家林草局聯合印發《關於金融支持林業高質量發展的通知》，
提出加大林權抵押貸款產品和服務創新力度，推進林權抵押貸款增量提質擴面；拓寬涉林企業直
接融資渠道，加大林業領域資金支持。
　
上海再推樓市新政組合拳，優化個人房貸利率機制
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海市住建委、上海市房屋管理局等六部門８月２５日聯合印發《關於優化調整本市房地產政策
措施的通知》。中國人民銀行上海總部同日公告，對上海市商業性個人住房貸款利率定價機制進
行調整，上海市商業性個人住房貸款利率不再區分首套住房和二套住房。《通知》明確，符合條
件居民家庭在外環外購房不限套數。對符合上海市住房購買條件的居民家庭，包括本市戶籍居民
家庭、在本市連續繳納社會保險或個人所得稅滿１年及以上的非本市戶籍居民家庭，在外環外購
買住房不限套數，包括新建商品住房和二手住房。（ｅｗ）

