《神州經脈》滬指止四連升，新國產操作系統發布，廣深免稅店開業

《神州經脈》Ａ股連漲後今日（２６日）回調，滬綜指走勢反覆，盤中一度升至

３８８８﹒６點刷新十年高，惟最終收跌０﹒３９％報３８６８﹒３８點，止步四連升；深成指

仍保住微弱升幅０﹒２６％，創業板指跌０﹒７５％。成交大幅縮水，滬深兩市全天成交額

２﹒６８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減４６２１億元或者１４﹒７％，但仍是連續

第１０個交易日超２萬億元。《彭博》指中國股市近期凌厲上漲主要是受流動性驅動，而非源於

經濟基本面改善。從估值到技術指標以及融資交易等指標，都開始發出預警訊號，暗示近期漲勢

或難以持續。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１６２１，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１０４點子今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１８８，較上個交易日跌２７點子，和市場

預測偏強逾４８０點，表明監管仍希望通過人民幣中間價偏強，引導即期匯率擺脫貶壓。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金。「國家杜馬

」是俄羅斯聯邦議會的下議院。習近平指出，中俄雙方要賡續傳統友誼，深化戰略互信，加強各

領域交流合作，攜手捍衛兩國安全和發展利益，團結全球南方國家，堅持真正的多邊主義，推動

國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



２﹒ 十四屆全國人大常委會第四十八次委員長會議今日上午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委

員長主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第十七次會議９月８日至１２日在北京舉行。

會議將審議國務院關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告、關於今年以來預算執

行情況的報告；審議企業破產法修訂草案的議案等。



３﹒ 據內地通信行業資訊平台「Ｃ１１４通信網」今日引述知情人士報道，工信部即將向數家

公司發放中國第二批毫米波專網頻率許可牌照，年內預計會有更多企業獲得頻率許可，將會涵蓋

港頭、製造業、電網等多個垂直領域。值得注意的是，這批頻譜獲批單位除了大型國有企業之外

，也有民營企業，而且是首家將２６ＧＨｚ毫米波５Ｇ專網應用到實際生產過程中的企業。



４﹒ 全新一代中國操作系統－－銀河麒麟操作系統Ｖ１１今日在北京舉行的２０２５中國操作

系統產業大會上正式發布。該系統是由央企中國電子信息產業集團有限公司旗下麒麟軟件

（ＫｙｌｉｎＳｏｆｔ）基於Ｌｉｎｕｘ技術開發的國產操作系統。據介紹，作為首個突破百萬

生態的國產操作系統，銀河麒麟的生態成熟度國內領先，與國產主流ＣＰＵ、ＧＰＵ及板卡實現

全面兼容，構建起完整的國產化生態體系。



５﹒ 廣州市內第一家免稅店今日正式開幕，落址於廣州市天河區廣州友誼國金店一樓，由中免

集團、廣百股份、嶺南控股、白雲機場 聯手打造。該店創新構建「免稅＋有稅」雙軌模式，實

現「市區選購、機場提貨」消費閉環服務。同日，深圳首家市內免稅店亦正式開業，由中免集團

、深圳免稅集團、深業集團聯合打造，位於深業上城一層，面積近３０００平方米，門店涵蓋美

妝護膚、腕錶首飾、高端酒水、國潮精品、科技電子等各類商品。



６﹒ 國際數據公司ＩＤＣ最新預測顯示，２０２５年中國折疊屏手機市場出貨量預計達９４７

萬台，同比增長３﹒３％，基本與去年持平。報告稱，隨著元器件技術發展進入瓶頸期，折疊屏

手機在「輕薄化」方面的突破空間逐漸收窄，未來硬件領域的創新將更多聚焦於產品形態的持續

迭代。創新的三折疊與闊折疊形態，將吸引更多廠商跟進布局，推動形態創新走向縱深。



７﹒ 阿里雲大模型服務平台百煉今日發布部分模型上下文緩存降價通知，本次調價後，當請求

部分模型命中緩存時，命中的輸入Ｔｏｋｅｎ將按ｃａｃｈｅｄ＿ｔｏｋｅｎ計費，單價從調價

前ｉｎｐｕｔ＿ｔｏｋｅｎ單價的４０％調整到ｉｎｐｕｔ＿ｔｏｋｅｎ單價的２０％；未被命

中的輸入Ｔｏｋｅｎ按標準ｉｎｐｕｔ＿ｔｏｋｅｎ計費。阿里雲此前曾多次宣布降價，

２０２４年共有三輪大模型降價。去年１２月３１日，阿里雲的通義千問視覺理解模型全線降價

超８０％。



８﹒ 抖音今日發布《２０２５年中反詐報告》顯示，２０２５年１月至７月，抖音日均攔截涉

詐信息超７００萬條，同時通過短信、站內信、電話等方式，日均向用戶發送反詐提醒超８００

萬次。未來抖音將繼續加大反詐投入，為廣大用戶織密防護網，努力打造更安全的網絡環境，維

護平台健康生態。（ｊｑ）

