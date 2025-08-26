《鍾之日記》恒指止連升，內需逆市揚

《鍾之日記》８月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



恒指昨日（２５日）急升４９０點後，今明顯回吐，早盤低開１１５點，其後在２５７００

至２５８００水平整固。午後金融股沽壓增多，恒指跌幅擴大，指數全日收報２５５２４，跌

３０４點或１﹒２％，止步兩連升，主板成交近３１７９億元。



＊Ａ股跌０﹒３９％，兩市成交縮量一成半＊



Ａ股連漲後今日亦回調，滬綜指走勢反覆，盤中一度升至３８８８﹒６點刷新十年高，惟最

終收跌０﹒３９％報３８６８﹒３８點，止步四連升；深成指仍保住微弱升幅０﹒２６％，創業

板指跌０﹒７５％。成交大幅縮水，滬深兩市全天成交額２﹒６８萬億元（人民幣．下同），較

上個交易日減４６２１億元或者１４﹒７％，但仍是連續第１０個交易日超２萬億元。



《彭博》指中國股市近期凌厲上漲主要是受流動性驅動，而非源於經濟基本面改善。從估值

到技術指標以及融資交易等指標，都開始發出預警訊號，暗示近期漲勢或難以持續。



地緣政治方面，美國政府發言人證實，中國商務部副部長、國際貿易談判代表李成鋼本周將

前往華盛頓會見美國官員。該發言人表示，李成鋼可能會見美國政府副部級官員，不過此次訪問

並不是正式談判會議的一部分。



中美處貿易戰休戰期，美國總統特朗普說中國必須向美國提供磁鐵，否則將向其徵收

２００％的關稅或類似措施。Ａ股稀土永磁板塊走軟，指數跌１﹒５％，兩國之間的貿易緊張局

勢仍未平息。



＊內需股逆市揚，康師傅漲３﹒４％最強藍籌＊



中國積極擴內需、促消費。國務院總理李強上周五（２２日）主持召開國務院常務會議，要

求加強統籌協調，完善大規模設備更新和消費品以舊換新（兩新）實施機制，更好發揮對擴大內

需的推動作用；要進一步強化財稅金融等政策支持，創新消費投資場景，優化消費投資環境，綜

合施策釋放內需潛力。



今日廣深兩市首間市內免稅店開幕。廣州市內免稅店創新構建「免稅＋有稅」雙軌模式，覆

蓋化妝品、箱包、珠寶、高端酒水等核心品類，實現「市區選購、機場提貨」消費閉環服務。該

店位於廣州市天河區廣州友誼國金店一樓，由中免集團（０１８８０）、廣百股份、嶺南控股、

白雲機場聯手打造。在店內免稅區域購物，須出示６０天內從廣州離境的有效證件及離境購票信

息，隨後所購商品將被送至口岸出境隔離區內的免稅商品提貨點，出境當天提貨。



深圳首家市內免稅店由中免集團、深圳免稅集團、深業集團聯合打造，該店位於深業上城一

層，面積近３０００平方米。門店涵蓋美妝護膚、腕表首飾、高端酒水、國潮精品、科技電子等

品類的商品。



內需股逆市揚，康師傅控股（００３２２）中期純利２２﹒７１億元人民幣，按年升

２０﹒５％，今日股價收升３﹒４％，成最強藍籌。蒙牛乳業（０２３１９）漲１﹒９％，衛龍

美味（０９９８５）收高４﹒３％。中免亦漲３﹒６％。



＊Ｐｕｍａ賣盤，李寧沒接觸，安踏不評論＊



市場傳出皮諾家族考慮出售Ｐｕｍａ股份的消息，潛在買家包括安踏體育（０２０２０）和

李寧（０２３３１）。李寧就此向內媒回應稱，李寧公司堅持「單品牌、多品類、多渠道」的核

心發展戰略，目前仍會專注於李寧品牌的成長與發展。截至目前，公司未就上述傳聞所提及的交

易進行任何實質性談判或評估，一切重大信息請以公司官方公告為準。安踏則稱：「不對市場傳

聞發表評論」。



消息曝光後，彪馬（Ｐｕｍａ ＳＥ）股價一度飆升２０％，創下２００１年以來最大單日

漲幅。安踏與李寧股價則分別收跌０﹒９％、及跌１﹒６％，多少反映了市場對潛在收購成本與

風險的擔憂。



《彭博》引述消息指，德國運動品牌Ｐｕｍａ在過去一年市值縮水約一半後，皮諾家族已開

始接觸該品牌的潛在買家，包括安踏、李寧等潛在競標方，還與美國運動服裝企業及中東主權財

富基金進行了初步溝通。



市場就指，如果安踏或李寧收購Ｐｕｍａ，無疑是中國運動品牌的一次重大突破，可借助

Ｐｕｍａ在歐洲、美洲市場擁有成熟的零售與分銷網絡，帶來品牌版圖的擴張，與Ｎｉｋｅ、

Ａｄｉｄａｓ抗衡。不過，Ｐｕｍａ主打時尚運動與街頭文化，與安踏的專業運動定位或李寧的

國潮風格存在差異，而且若收購金額高，對安踏或李寧的資本結構都造成壓力。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

