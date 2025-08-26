  • 會員
大國博弈
AH股新聞

26/08/2025 10:24

【反內捲】小菜園董事長：８月起不參與三個外賣平台的任何折扣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》８月２５日，小菜園（００９９９）創始人兼董事長汪書高在
媒體溝通會上談及外賣大戰時表示，從８月開始，小菜園不參與三個外賣平台的任何折扣，並且
公的司戰略是不做外賣套餐，主要側重還是做好堂食，且外賣也要做得好吃。
　
　　汪書高表示，今年７月的外賣大戰，有時突然來１００多單外賣，一度影響店內管理人員的
精力。他認為，外賣補貼方式不會長久，關鍵「還是要好吃」。他還表示，外賣和堂食的理想比
例是「三七開」，最好不超過３５％，不會為了做外賣而做外賣。
　
　　今年上半年，小菜園實現營收２７﹒１４億元（人民幣．下同），同比增長６﹒５％；歸母
淨利潤３﹒８２億元，同比增長３５﹒６６％。其中，外賣業務方面，上半年訂單量從１２８０
萬筆增至１６８０萬筆，帶動外賣收入同比增長１３﹒７％至１０﹒５７億元，佔總收入的
３９％；在營門店數量從２０２４年６月底的６１７家增至今年６月底的６７２家，堂食業務收
入同比增加２﹒２％至１６﹒４７億元。
　
　　小菜園餐飲品牌成立於２０１３年，是國內發展速度較快的大眾中式餐飲，２０２４年１２
月２０日在港交所上市。截至目前，小菜園全國擁有超過７００家直營門店。（ｗｎ）

