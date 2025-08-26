  • 會員
AH股新聞

26/08/2025 08:51

拼多多二季度盈利超預期，行業競爭加劇，收入增速放緩至７％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》拼多多（ＮＡＳＤＡＱ：ＰＤＤ）發布二季度財報，實現收入
１０３９﹒８５億元（人民幣．下同），略超預期的１０３９﹒３３億元，同比增長７％，增速
繼續放緩至２０２２年二季度以來的最低值。
　
＊收入增速連續五個季度放緩＊
　
　　據《財新》統計，自２０２２年９月推出跨境電商平台Ｔｅｍｕ，２０２２年四季度起，拼
多多的收入增速保持高位並持續加快，於２０２４年一季度達到１３１％的峰值；此後開始持續
放緩，２０２４年二季度至２０２５年一季度的增速分別為８６％、４４％、２４％和１０％。
　
　　二季度，拼多多歸屬於普通股股東的淨利潤為３０７﹒５４億元，延續上季下滑趨勢，同比
降４％。扣除股權激勵費用、長期投資公允價值變動等影響，Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ（非美國通用會
計準則）口徑下，當季歸屬於普通股股東的淨利潤為３４４﹒３２億元，同比下降５％，但大幅
高於市場預期的２２３﹒９億元。
　
　　拼多多財務副總裁劉珺在電話會上表示，公司二季度收入增速放緩、利潤下滑，是因為行業
競爭加劇，持續給商家及平台帶來挑戰；平台在支持商家方面加大了投入，自然會對盈利能力產
生影響。一季度起，拼多多在「百億減免」等惠商舉措的基礎上推出「千億扶持」新戰略。
　
＊管理層：次季利潤表現不可持續＊
　
　　在財報電話會上，拼多多管理層多次表示，二季度的利潤表現受益於電商季節性影響，並不
認為可持續，未來的波動依舊會比較大。拼多多集團董事長、聯席ＣＥＯ陳磊表示，持續加大投
入的過程中，短期業績難免會有波動，但相比短期財務業績，拼多多更注重長期價值創造，未來
將繼續堅持投入。
　
　　財報發布後，拼多多美股盤前股價迅速拉升，漲幅一度達１１﹒３％，但是在電話會過程中
漲幅收窄並一度轉跌。開盤後回漲，收升１﹒１％。（ｒｙ）

