《Ａ股評論》彭博：中國股市流動性驅動漲勢或難持久

《經濟通通訊社２６日專訊》據《彭博》報道，中國內地股市近期凌厲上漲，主要是受到流

動性驅動，而非源於經濟基本面改善，目前市場正出現危險信號。



Ａ股牛市在周一（２５日）延續，滬深成交額達到３﹒１萬億元人民幣，創歷史第二高。滬

深３００指數連續第四個交易日上漲，本月表現在亞洲名列前茅。然而，從估值到技術指標以及

融資交易等指標，都開始發出預警信號，暗示漲勢可能過熱。



＊估值過高，股票吸引力減弱＊



《彭博》稱，市場看起來越來越昂貴。滬深３００指數今年已漲逾１３％，相對於未來１２

個月盈利的預期本益比接近１５倍，為２０２２年初以來的最高水平，且高於約１２倍的１０年

平均水平。中證５００指數小型股的吸引力也在減弱。目前該指數的預期本益比約為２１倍，遠

高於１７倍的１０年平均水平。儘管仍低於今年的高點，但對這兩個指數每股純益的彭博預測最

近幾周均呈上升趨勢。



包含眾多芯片股的科創５０指數在最新一輪上漲行情中尤為顯著。其近三分之二成分股的股

價均高於布林帶上軌。布林帶上軌是衡量股票高估或低估的常用波動指標。這是自去年１０月達

到１００％峰值以來的最高值，並且可能預示著退出點，尤其是該指數已經連續四個交易日突破

其自身的上軌。



此外，四大主要股指均觸及超買水平。上海市場和深圳市場大型股和成長股的１４天相對強

弱指數，均攀升至８０以上，遠高於顯示股市超買的７０門檻。



在追漲行情中，這個指標通常和波動性一道上升，這可能會讓投資者感到些許安慰。然而，

這一次上證綜指１０日波動率仍接近歷史低點。這顯示密切關注該指數的散戶投資者情緒尚未變

得過度亢奮。



＊融資交易迅速擴張，接近２０１５年峰值＊



儘管一些分析師對股市上漲的耐力仍持樂觀態度，但借助融資買入股票的情況迅速擴張，或

許是另一個令人擔憂的原因。融資交易佔股市日成交總額的比例近幾天屢屢達到１１％以上，並

正逼近１０月高點。



融資交易餘額已升至２﹒１萬億元，距離２０１５年槓桿驅動市場泡沫破裂前的峰值不到

６％。話雖如此，但中國股市的規模也較十年前峰值擴大了約７５％。（ｒｙ）

