《中國房產》前７月全國新開工舊區改造近兩萬個，佔全年近八成

《經濟通通訊社２６日專訊》住建部網站公布，根據各地統計上報數據，１－７月份，全國

新開工改造城鎮老舊小區１﹒９８萬個。分地區看，河北、遼寧、重慶、安徽、江蘇、上海等６

個地區開工率超過９０％。



２０２５年，全國計劃新開工改造城鎮老舊小區２﹒５萬個，前７月新開工１﹒９８萬個，

佔全年計劃７９﹒２％。（ｊｑ）

