  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

26/08/2025 17:56

《中國房產》前７月全國新開工舊區改造近兩萬個，佔全年近八成

　　《經濟通通訊社２６日專訊》住建部網站公布，根據各地統計上報數據，１－７月份，全國
新開工改造城鎮老舊小區１﹒９８萬個。分地區看，河北、遼寧、重慶、安徽、江蘇、上海等６
個地區開工率超過９０％。
　
　　２０２５年，全國計劃新開工改造城鎮老舊小區２﹒５萬個，前７月新開工１﹒９８萬個，
佔全年計劃７９﹒２％。（ｊｑ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰26/08/2025 18:00  農行（１２８８）：贖回２０２０年無固定期限資本債券（第二期）

下一篇新聞︰26/08/2025 17:54  【ＡＩ】國務院：支持ＡＩ芯片攻堅創新，加大金融財政支持力度

其他文章
More

26/08/2025 18:04  平保中期純利跌８﹒８％至６８０﹒５億人幣，息增至９５分人幣

26/08/2025 18:01  《駐京專電》商務部：國際投資洽談會９月８－１１日福建廈門舉辦

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普用國家名義敲詐企業

26/08/2025 10:15

大國博弈

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8...

25/08/2025 17:13

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處