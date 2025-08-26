《中國房產》前７月全國新開工舊區改造近兩萬個，佔全年近八成

《經濟通通訊社２６日專訊》住建部網站公布，根據各地統計上報數據，１－７月份，全國
新開工改造城鎮老舊小區１﹒９８萬個。分地區看，河北、遼寧、重慶、安徽、江蘇、上海等６
個地區開工率超過９０％。
２０２５年，全國計劃新開工改造城鎮老舊小區２﹒５萬個，前７月新開工１﹒９８萬個，
佔全年計劃７９﹒２％。（ｊｑ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
26/08/2025 17:56
《經濟通通訊社２６日專訊》住建部網站公布，根據各地統計上報數據，１－７月份，全國
新開工改造城鎮老舊小區１﹒９８萬個。分地區看，河北、遼寧、重慶、安徽、江蘇、上海等６
個地區開工率超過９０％。
２０２５年，全國計劃新開工改造城鎮老舊小區２﹒５萬個，前７月新開工１﹒９８萬個，
佔全年計劃７９﹒２％。（ｊｑ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰26/08/2025 18:00 農行（１２８８）：贖回２０２０年無固定期限資本債券（第二期）
下一篇新聞︰26/08/2025 17:54 【ＡＩ】國務院：支持ＡＩ芯片攻堅創新，加大金融財政支持力度
26/08/2025 18:04 平保中期純利跌８﹒８％至６８０﹒５億人幣，息增至９５分人幣
26/08/2025 18:01 《駐京專電》商務部：國際投資洽談會９月８－１１日福建廈門舉辦
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N