etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

26/08/2025 09:30

《Ａ股行情》滬指低開０﹒３％，特朗普稱中國須供磁鐵否則課重稅

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普周一（２５日）表示，中國必須向美國提供磁
體，否則會對華徵收２００％的關稅，但他認為不會遇到任何問題。滬深股市今早低開，滬綜指
低開０﹒３１％，報３８７１﹒４７點，深成指低開０﹒３４％，創業板指低開０﹒５７％，半
導體及稀土永磁走低。
　
　　特朗普補充，美中兩國經貿關係有所改善，預計可能今年或稍後時間訪華。他稱習近平主席
希望他訪問中國，也許會和韓國總統李在明一同前往。他還稱，將允許中國學生來美國學習。
　
　　同時，美媒《華爾街日報》引述知情人士報道，中國國際貿易談判代表兼商務部副部長李成
鋼本周將前往華盛頓進行新一輪磋商。李成鋼料將與美國貿易代表格里爾及財政部高級官員會晤
；他還將與美國商界代表會談。
　
　　上海放鬆外環外購房限制，引發房地產板塊動盪。不少業內人士認為，有了新政加持，樓市
「金九銀十」成色可期。中指研究院表示，隨著北京、上海先後優化樓市政策，短期內深圳進一
步跟進的概率增強，有助於提振市場預期，促進「止跌回穩」。
　
　　人行今日進行４０５８億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有５８０３億元逆回
購到期，即今日淨回籠１７４５億元。計及今日到期的３０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），
全口徑計，今日淨回籠４７４５億元。（ｒｙ）

