26/08/2025 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒１％，成交降溫，稀土回吐畜牧股彈

　　《經濟通通訊社２６日專訊》滬綜指早盤低開低走，連日上漲後現回吐壓力，不過午市收盤
前已經重拾升勢，半日揚０﹒１１％，報３８８８點，深成指升０﹒７３％，創業板指收升
０﹒２１％。滬深兩市半日成交１６７９９億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量３９８４
億元或１９％。成交降溫，《彭博》指，中國股市近期凌厲上漲，主要是受到流動性驅動，而非
源於經濟基本面改善，目前市場正出現危險信號。
　
　　美國總統特朗普稱，中國必須向美國提供稀土磁鐵，否則將向華徵收２００％的關稅或類似
措施。稀土板塊上午收跌１﹒０４％，北方稀土（滬：６００１１１）及中國稀土
（深：０００８３１）跌近６％。但他有關今年可能訪華的言論，以及中國貿易談判代表李成鋼
本周即將赴美的消息，對中國股市屬利好。
　
　　早盤畜牧股造好，豬肉股升幅靠前，牧原股份（深：００２７１４）升近９％。生豬價格持
續走低，華儲網公告稱，８月２５日中央儲備凍豬肉收儲１萬噸。券商分析，收儲從體量上看相
對有限，但能在一定程度上緩解生豬供給壓力，對市場情緒有積極引導作用。展望後市，經歷了
規模化提速、超額利潤階段後，行業迎來高質量發展階段，盈利周期延長、波動減弱或是當前階
段的主要特徵，行業整體進入效率驅動盈利的良性發展軌道。
　
　　總體來看，個股升多跌少，滬深兩市約３２００隻個股上漲；軍貿概念、ＰＥＥＫ材料、創
新藥下調；華為算力、化工及遊戲股走高。（ｒｙ）

