《Ａ股行情》大市回調，滬指收跌０﹒３９％，成交縮量一成半

《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股連漲後今日回調，滬綜指走勢反覆，盤中一度升至

３８８８﹒６點刷新十年高，惟最終收跌０﹒３９％報３８６８﹒３８點，止步四連升；深成指

仍保住微弱升幅０﹒２６％，創業板指跌０﹒７５％。成交大幅縮水，滬深兩市全天成交額

２﹒６８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減４６２１億元或者１４﹒７％，但仍是連續

第１０個交易日超２萬億元。



《彭博》指中國股市近期凌厲上漲主要是受流動性驅動，而非源於經濟基本面改善。從估值

到技術指標以及融資交易等指標，都開始發出預警訊號，暗示近期漲勢或難以持續。



地緣政治方面，美國政府發言人證實，中國商務部副部長、國際貿易談判代表李成鋼本周將

前往華盛頓會見美國官員。該發言人表示，李成鋼可能會見美國政府副部級官員，不過此次訪問

並不是正式談判會議的一部分。



中美處貿易戰休戰期，美國總統特朗普說中國必須向美國提供磁鐵，否則將向其徵收

２００％的關稅或類似措施。Ａ股稀土永磁板塊走軟，指數跌１﹒５％，中國稀土

（深：０００８３１）挫近７％。兩國之間的貿易緊張局勢仍未平息。



此外，豬肉股漲幅居前，傲農生物（滬：６０３３６３）升停封板；遊戲股逆市揚，三七互

娛（深：００２５５５）漲停，內地８月共１６６款國產網絡遊戲獲批，較７月的１２７款大增

三成；當月共７款進口遊戲獲批，數量與７月相同。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４４５２﹒５９ －０﹒３７

上證指數 ３８６８﹒３８ －０﹒３９ １１１４１﹒９０

深證成指 １２４７３﹒１７ ＋０﹒２６ １５６４８﹒３０

創業板指 ２７４２﹒１３ －０﹒７５

科創５０ １２７０﹒８７ －１﹒３１

Ｂ股指數 ２５７﹒５０ －４﹒０８ １１﹒５０

深證Ｂ指 １３２３﹒４８ －１﹒４２ ２﹒７９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

