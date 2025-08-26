《Ａ股行情》大市回調，滬指收跌０﹒３９％，成交縮量一成半

《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股連漲後今日回調，滬綜指走勢反覆，盤中一度升至
３８８８﹒６點刷新十年高，惟最終收跌０﹒３９％報３８６８﹒３８點，止步四連升；深成指
仍保住微弱升幅０﹒２６％，創業板指跌０﹒７５％。成交大幅縮水，滬深兩市全天成交額
２﹒６８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減４６２１億元或者１４﹒７％，但仍是連續
第１０個交易日超２萬億元。
《彭博》指中國股市近期凌厲上漲主要是受流動性驅動，而非源於經濟基本面改善。從估值
到技術指標以及融資交易等指標，都開始發出預警訊號，暗示近期漲勢或難以持續。
地緣政治方面，美國政府發言人證實，中國商務部副部長、國際貿易談判代表李成鋼本周將
前往華盛頓會見美國官員。該發言人表示，李成鋼可能會見美國政府副部級官員，不過此次訪問
並不是正式談判會議的一部分。
中美處貿易戰休戰期，美國總統特朗普說中國必須向美國提供磁鐵，否則將向其徵收
２００％的關稅或類似措施。Ａ股稀土永磁板塊走軟，指數跌１﹒５％，中國稀土
（深：０００８３１）挫近７％。兩國之間的貿易緊張局勢仍未平息。
此外，豬肉股漲幅居前，傲農生物（滬：６０３３６３）升停封板；遊戲股逆市揚，三七互
娛（深：００２５５５）漲停，內地８月共１６６款國產網絡遊戲獲批，較７月的１２７款大增
三成；當月共７款進口遊戲獲批，數量與７月相同。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬深３００ ４４５２﹒５９ －０﹒３７
上證指數 ３８６８﹒３８ －０﹒３９ １１１４１﹒９０
深證成指 １２４７３﹒１７ ＋０﹒２６ １５６４８﹒３０
創業板指 ２７４２﹒１３ －０﹒７５
科創５０ １２７０﹒８７ －１﹒３１
Ｂ股指數 ２５７﹒５０ －４﹒０８ １１﹒５０
深證Ｂ指 １３２３﹒４８ －１﹒４２ ２﹒７９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
