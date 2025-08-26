  • 會員
AH股新聞

26/08/2025 09:59

《Ａ股評論》任澤平：此輪牛市十年一遇，已帶來３０萬億財富效應

　　《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股近期牛氣沖天，滬綜指昨日以３８８３﹒５６點收市再創
１０年新高，兩市全天成交更達３﹒１４萬億元（人民幣．下同）的歷史次高。不過Ａ股今日開
市見回吐，全面走低。內地經濟學家任澤平今早在微信公眾號「澤平宏觀展望」發文分析，此輪
牛市將是十年一遇，堪稱史詩級別。
　
　　從牛市時間長度來看，自２０２４年９月以來，此輪牛市持續時間已近一年，與２０１４－
２０１５年的牛市時長持平，預計此輪牛市持續時長有望超過上一輪牛市。
　
　　從漲幅來看，上證指數去年低點為２６９０，截至８月２５日指數漲幅高達４５％，創１０
年新高。創業板指數從去年低點到８月２５日漲幅高達７９％。北證５０從去年低點到８月２５
日漲幅高達１﹒７倍。這種量級的漲幅為十年一遇。
　
　　從交易量看，去年９月２４日之前，股市交易量萎縮至幾千億，近期交易量突破３萬億。從
股市市值看，從去年最低谷的７０萬億上漲到近期的１００萬億，帶來３０萬億財富效應。
　
＊若能實現長牛慢牛，對發展硬科技、經濟復甦等具重大意義＊
　
　　總體判斷，這一輪牛市有三大強勁驅動力：政策持續放鬆，新一輪科技革命，流動性充裕，
屬於「政策牛」＋「科技牛」＋「水牛」（流動性）疊加的「信心牛」。由於政策大幅放鬆超預
期，帶來對中國資產和經濟前景信心的大幅扭轉，是對看多中國的獎賞，是對看空中國的打擊，
「物極必反，否極泰來」。
　
　　他並認為，此輪資本市場牛市不簡單是一次財富機會，更重要的是承擔著三大歷史性使命－
－發展新質生產力，助力大國博弈，修復居民資產負債表，因此具有重要的戰略性意義。如果此
輪牛市能夠實現長牛慢牛，對於發展硬科技、經濟復甦、信心提振、居民財富效應等都具有重大
意義。同時，考慮到Ａ股散戶為主、暴漲暴跌等特點，此輪牛市要監管好槓桿資金，實現健康發
展。（ｓｌ）

