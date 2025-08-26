  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

26/08/2025 10:19

《中日關係》日媒：日本水產品輸華實際無進展，登記和檢測成窒礙

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國政府今年６月底宣布恢復日本水產品輸華啟動相關手續，
７月傳出消息指，已有吞拿魚、扇貝和螃蟹等４４９種日本水產品獲批准進口中國。不過，日本
《共同社》報道，實際出口方面未見進展，因為中方要求日方貿易企業重新註冊登記和水產品放
射性物質檢測成為了「高門檻」。報道並認為，雙方今後圍繞農水產品磋商的進展依然存在不確
定性。
　
　　中國曾是日本最大的水產品出口對象，但因東京電力公司福島第一核電站將廢水排海，而自
２０２３年８月起全面暫停。２０２４年，日本對華出口額從２０２２年的８７１億日圓降至
６１億日元，扇貝出口化為零。
　
　　至今年６月，中國政府宣布恢復３７個道府縣水產品進口，但要求提交日本官方出具的衛生
證明和放射性物質檢測合格證明。有日本水產業者表示仍未收到檢測結果，擔憂無法向中國出口

　
　　恢復進口是中日兩國政府協商的成果，但正因如此，也有人擔憂政治因素造成開倒車的局面
。日本農相小泉進次郎本月在韓國仁川出席中日韓農業部長會議之際，還與韓方舉行個別會談，
但原定這之後與中國農業農村部部長韓俊在日本的會談未能實現。
　
　　報道認為，這可能受到７月台灣外長林佳龍訪日的影響，中國外交部發言人林劍曾就此問題
向日方表達了不滿。（ｓｌ）

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

台積電變美積電，護國神山崩塌

26/08/2025 08:00

大國博弈

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8...

25/08/2025 17:13

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處