《中日關係》日媒：日本水產品輸華實際無進展，登記和檢測成窒礙

《經濟通通訊社２６日專訊》中國政府今年６月底宣布恢復日本水產品輸華啟動相關手續，

７月傳出消息指，已有吞拿魚、扇貝和螃蟹等４４９種日本水產品獲批准進口中國。不過，日本

《共同社》報道，實際出口方面未見進展，因為中方要求日方貿易企業重新註冊登記和水產品放

射性物質檢測成為了「高門檻」。報道並認為，雙方今後圍繞農水產品磋商的進展依然存在不確

定性。



中國曾是日本最大的水產品出口對象，但因東京電力公司福島第一核電站將廢水排海，而自

２０２３年８月起全面暫停。２０２４年，日本對華出口額從２０２２年的８７１億日圓降至

６１億日元，扇貝出口化為零。



至今年６月，中國政府宣布恢復３７個道府縣水產品進口，但要求提交日本官方出具的衛生

證明和放射性物質檢測合格證明。有日本水產業者表示仍未收到檢測結果，擔憂無法向中國出口

。



恢復進口是中日兩國政府協商的成果，但正因如此，也有人擔憂政治因素造成開倒車的局面

。日本農相小泉進次郎本月在韓國仁川出席中日韓農業部長會議之際，還與韓方舉行個別會談，

但原定這之後與中國農業農村部部長韓俊在日本的會談未能實現。



報道認為，這可能受到７月台灣外長林佳龍訪日的影響，中國外交部發言人林劍曾就此問題

向日方表達了不滿。（ｓｌ）

