26/08/2025 10:34

《中美關係》中國留學生遭美海關無端盤查無理遣返，使館嚴正交涉

　　《經濟通通訊社２６日專訊》目前是美國高校開學季，中國留學生陸續入境美國，不過中國
駐美國大使館昨在微信公眾號發文指出，近期有數名中國留學生自休斯敦喬治．布什洲際機場入
境時，遭美海關邊境執法人員無端盤查、滋擾，所攜電子設備被檢查，甚至有人被限制人身自由
長達８０多個小時，最終被無理遣返回國，嚴重損害中國留學生的合法權益。中國駐美國大使館
表示，大使館已就此向美方提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤，停止針對中國留學生的選擇性、
歧視性執法。
　
＊大使館提醒留學生確保言行合法合規，理性配合盤查＊
　
　　大使館提醒，擬來美留學人員謹慎選擇自休斯敦喬治．布什洲際機場入境，慎重考慮來美留
學入境時可能遇到的問題，並注意提前準備好有效護照及簽證，確保護照有效期在６個月以上，
留學簽證及留學身份狀態證明Ｉ－２０　ＳＥＶＩＳ有效。此外，要注意美海關邊境執法人員可
能查驗留學生所持證件，審查赴美理由，檢查手機、電腦等電子設備，近期還增加了對留學生社
交媒體的審查，「請大家確保自身言行合法合規」。
　
　　大使館又提醒，如遇美海關邊境執法人員盤查，請客觀如實回答相關問題，理性配合，妥善
應對；如遇不公正對待，請記下現場執法人員信息，認真核對須簽署的文書內容並索要備份，留
存必要證據，並及時聯繫駐美使領館尋求協助，事後可通過其主管部門美國海關和邊境保護局
（ＣＢＰ）官方網站進行投訴。如遇入境受阻，可嘗試與執法人員協商申請中止入境，如獲准可
避免留下被拒絕入境及遣返記錄。
　
　　大使館並提醒，要按照美海關相關規定，履行申報手續，不要攜帶違禁品，特別留意關於藥
品、食品、種子、液體、現金等的規定，如有違規，嚴重情況下不僅物品會被沒收，當事人也可
能面臨罰款、拘留甚至刑事處罰。（ｓｌ）

