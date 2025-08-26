【關稅戰】謝鋒：關稅衝擊中小企業，冀拆除人為高壁壘合作共贏

《經濟通通訊社２６日專訊》中國駐美國大使謝鋒昨應邀以視頻方式，在２０２５年中美地

方合作對話會上發表題為《以腹地通拉緊心相通，以地方親促進民相親》的致辭。謝鋒表示，中

美工商界正遭受保護主義衝擊，特別是中小企業面臨「關稅猛於虎」的挑戰。他強調，保護主義

保不了自身優勢，脫勾斷鏈斷的是互通有無，希望本次對話會發出理性聲音，拆除人為加築的高

壁壘，暢通互惠合作的雙向道，讓市場的力量充分湧流，讓地方合作真正動起來，為中美合作共

贏、共同繁榮注入活力。



謝鋒指，中國是十多個美國腹地州的前三大貨物貿易出口地，對華貿易為腹地創造４０多萬

工作崗位，１０００多家中資企業為腹地提供７萬多就業機會，腹地企業沃爾瑪不斷刷新在華銷

售額紀錄，麥當勞正向著在華開設一萬家餐廳的目標邁進，再次證明中美經貿合作的本質是互利

共贏。



但也要看到，中美工商界正遭受保護主義衝擊。美國優質產品遠銷海外，沒有人指責「產能

過剩」，中國製造出海卻遭層層圍堵，這不公平；中國對外資敞開懷抱，美方一些人卻將中資企

業視為「洪水猛獸」，連農業購地都成了威脅，這太荒謬。他呼籲中美堅持平等互惠，為中美經

貿合作添磚加瓦。（ｓｌ）

