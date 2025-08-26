《中國要聞》強制社保令企業轉聘退休人士？學者：或致生產效率降

《經濟通通訊社２６日專訊》中國９月１日起「強制社保」的情況引起了鄰國關注，新加坡

《聯合早報》發現，隨著社會保險繳納變得更嚴格，中國社交媒體上出現一些調侃如「２２歲上

崗，３５歲下崗，５０歲再上崗」等。輿論關注中國會否進入「中年裁員、老年上班」的現象，

有新加坡學者認為，這種轉變勢必引發多方博弈，可能造成生產效率下降等隱性代價。



中國最高人民法院８月初就繳納社保問題發布司法解釋，９月１日起生效。內容指，企業和

員工之間任何不繳社保的私下協議都無效，若企業未依法繳納社保，員工根據勞動合同法相關規

定請求解除勞動合同並要求企業支付經濟補償時，法院將會依法支持員工訴求。上述司法解釋隨

之被解讀為「強制社保」。麥當勞和上海的小楊生煎等多家企業隨後發布「招募退休人員」，被

認為是為了「避免繳社保」。麥當勞已澄清招聘退休員工並非新做法。



＊學者：強制社保實施後或難免有企業倒閉＊



報道指出，對於餐飲、零售等薄利小微的企業而言，招聘退休人士無須繳納社保，直接節省

近一半人力成本。不過，報道引述新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍表示，儘管招聘退

休員工在短期內能降低開支，但也可能帶來生產效率下降等隱性代價。



傅方劍認為，強制社保實施後，勢必引發多方博弈。用人單位與員工之間，可能需要重新分

攤社保成本；員工可能因此跳槽；企業可能轉而招聘無需繳社保的退休人員，甚至有部分小微企

業因成本壓力難以為繼，被迫關停。在這個調整過程中，企業倒閉的情況難以避免，但預計是少

數，更多企業將不得不承擔更高的人力成本。



傅方劍又指，隨著經濟發展，官方有必要對收入分配結構進行引導和糾偏。強制社保雖然不

直接等同於最低工資制度，但本質上起到了類似作用。雖然強制社保提升了勞動力的基本保障，

有助於擴大內需、推動國內大循環，但這樣的轉型不可能一蹴而就，需要時間和系統性努力。中

國若要真正邁入發達國家行列，前提是讓老百姓富起來，「如果工資長期低迷，那肯定不是真正

的發達國家」。（ｓｌ）

