《中國要聞》Ｃｈａｎｅｌ上海註冊成立服飾洗滌公司

《經濟通通訊社２６日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，上海瀾汐恩服飾洗滌有限公司近日成立，
法定代表人為ＲＥＮＡＵＤ，ＪＥＡＮ ＢＡＩＬＬＹ，註冊資本７２０萬元人民幣，經營範圍
包含洗染服務；洗燙服務；洗滌機械銷售；縫紉修補服務等。
企查查股權穿透顯示，該公司由法國奢侈品牌香奈兒（Ｃｈａｎｅｌ）在內地設立的全資子
公司香奈兒（中國）貿易有限公司全資持股。（ｓｌ）
26/08/2025 14:14
