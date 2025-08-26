【ＦＯＣＵＳ】從四「不」哲學，看拼多多財大氣粗

【ＦＯＣＵＳ】當「一蚊包郵」引發香港自提點爆倉，現金儲備卻攀升至３８７１億元（人

民幣．下同）；當營收增速連續五個季度放緩，華爾街大行仍爭相調高其目標價－－說的正是不

回購、不分紅、不開拓第二增長曲線，甚至連辦公樓亦只租不買的「奇葩」電商拼多多。



＊管理層預告營收續放緩＊



繼首季盈利倒退４５％，引發股價單日暴瀉１４％後，拼多多最新揭盅的次季盈利，跌幅收

窄至４％，大勝市場預期。不過，管理層「自砍一刀」稱，該利潤表現不可持續，加上行業競爭

加劇，營收增速今年首兩季分別錄１０％、７％的近年最慢後，預計三季度將進一步放緩。



此外，受特朗普取消８００美元包裹稅收小額豁免的影響，旗下Ｔｅｍｕ在美月活用戶最多

按年減４６％，盡管公司積極推動「全託管」模式，並加速進軍歐洲、中東市場，但主要為

Ｔｅｍｕ業務的「交易服務收入」二季度按年僅增０﹒７％。



＊棄短期業績和流量邏輯＊



盡管逆風重重，但相比競爭對手阿里、京東紛紛開闢外賣、雲計算、金融等第二增長曲線，

拼多多仍只專注電商本業。聯席ＣＥＯ趙佳臻於電話會議強調，將繼續加大對產業生態的投入，

專注扶持商家和產業，不以短期業績為目標。



此跟公司創始人黃崢的理念一脈相承，他曾經這樣形容淘寶和拼多多的區別，前者是流量邏

輯，以物為先；後者是連接匹配，以人為先。他甚至指，如果按照傳統的「帝國競爭」、「地盤

之爭」的思維，永遠無法突破巨頭包圍，「用流量化的觀點去做後流量時代的事情，一定會掛掉

。」



＊終極目標為產業鏈賦能＊



截至６月底，拼多多現金儲備高達３８７１億元，僅次於騰訊的４６８４億元。即使財大氣

粗，公司卻指「現在不是回購或分紅的合適時機」，物業、設備等固定資產亦僅８﹒８億元，連

辦公室都是租的。



輕資產上陣，並將「百億減免」升級為「千億扶持」的終極目標，是供應鏈創新、產業鏈賦

能，即通過精準篩選爆款潛能產品，實現上游批量定制化生產，同時?足用戶心里佔便宜的感覺

。



此或解釋了盡管背負種種駡名，拼多多仍是眾多知名投資人（例如高瓴旗下ＨＨＬＲ、喜馬

拉雅資本、Ｈ＆Ｈ基金）的重倉愛股之一，而花旗、麥格理、傑富瑞等在次季業績公布後，調高

其目標價至１４６至１６８美元。

