AH股新聞

26/08/2025 17:42

【ＡＩ】國務院：加速ＡＩ落地和迭代，推動智能終端「萬物智聯」

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國務院印發《關於深入實施「人工智能＋」行動的意見》（下
稱《意見》），要求加快實施「人工智能＋」的科學技術、產業發展、消費提質、民生福祉、治
理能力、全球合作共六大方面的行動，包括加快探索人工智能驅動的新型科研範式，加速「從０
到１」重大科學發現進程；推動人工智能驅動的技術研發、工程實現、產品落地一體化協同發展
，加速「從１到Ｎ」技術落地和迭代突破，促進創新成果高效轉化；推動智能終端「萬物智聯」
，培育智能產品生態等。
　
＊加快發展提效型、陪伴型等智能原生應用＊
　
　　《意見》提出，大力發展智能網聯汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人、智能家居、智
能穿戴等新一代智能終端，打造一體化全場景覆蓋的智能交互環境。加快人工智能與元宇宙、低
空飛行、增材製造、腦機接口等技術融合和產品創新，探索智能產品新形態。培育覆蓋更廣、內
容更豐富的智能服務業態，加快發展提效型、陪伴型等智能原生應用，支持開闢智能助理等服務
新入口。
　
　　大力發展智能原生技術、產品和服務體系，加快培育一批底層架構和運行邏輯基於人工智能
的智能原生企業，探索全新商業模式，催生智能原生新業態。推動工業全要素智能聯動，加快人
工智能在設計、中試、生產、服務、運營全環節落地應用。
　
＊培育發展智能代理等創新型工作形態＊
　
　　積極發揮人工智能在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，探索人機協同的新型組織架構
和管理模式，培育發展智能代理等創新型工作形態，推動在勞動力緊缺、環境高危等崗位應用。
大力支持開展人工智能技能培訓，激發人工智能創新創業和再就業活力。
　
　　深入開展人工智能社會實驗。安全穩妥有序推進人工智能在政務領域應用，打造精準識別需
求、主動規劃服務、全程智能辦理的政務服務新模式。推動構建面向自然人、數字人、智能機器
人等多元一體的公共安全治理體系。
　
　　把人工智能作為造福人類的國際公共產品，打造平權、互信、多元、共贏的人工智能能力建
設開放生態。深化人工智能領域高水平開放，推動人工智能技術開源可及，強化算力、數據、人
才等領域國際合作，幫助全球南方國家加強人工智能能力建設，助力各國平等參與智能化發展進
程，彌合全球智能鴻溝。（ｓｌ）

