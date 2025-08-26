《Ａ股評論》中金：Ａ股估值水平仍處合理區間，短期不要邊漲邊追

《經濟通通訊社２６日專訊》中金財富公眾號今日發文稱，Ａ股指數近日破十年新高，但放
到全球主要股市中看，Ａ股當前的動態市盈率、市值等指標，目前其整體估值水平仍處於合理區
間，尤其一些藍籌板塊雖已經歷較多估值修復，但尚未出現明顯高估。而與十年國債收益率相比
，當前滬深３００指數２﹒６％的股息率，側面說明權益資產仍有較強的吸引力，惟近期交易量
的快速提升（８月２５日Ａ股市場成交額破３萬億元人民幣）不可避免會帶來短期波動加大，中
長期影響則較為有限。
至於「現在是不是『放手一搏』的好時候」？文章指，從短期來看，建議不要邊漲邊追，這
不僅會抬高成本，還很容易被「卡在魚尾的刺上」。猜短線行情、猜市場的頂和底不是沒用，但
前提是能猜對，而且能一直對。不過很可惜，恐怕沒有人能做到。
文章認為，投資中最大的敵人，往往是自己。短期火熱時衝動入場，很可能成為擊鼓傳花的
最後一棒，導致更大的虧損。比起糾結現在是不是一個補票上車的好時機，更值得做的是專注於
自己的投資體系和策略，制定適合自己的投資計劃並且堅定地執行下去，而不是試圖抓住每一個
機會。（ｓｌ）
