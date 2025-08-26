  • 會員
AH股新聞

26/08/2025 16:39

《中國要聞》佛山單日新增基孔肯雅熱少於５０宗，應急處置終止

　　《經濟通通訊社２６日專訊》廣東佛山市基孔肯雅熱疫情已大幅大善。佛山市政府今日在新
聞發布會上表示，基孔肯雅熱疫情防控工作再次取得階段性成效，截至昨日，佛山全市每日新增
報告病例連續９天維持在５０例以下，疫情進入低水平散發狀態，佛山決定終止佛山市突發公共
衛生事件三級響應，疫情防控策略將由應急處置轉為常態化防控。

