《中國要聞》佛山單日新增基孔肯雅熱少於５０宗，應急處置終止

《經濟通通訊社２６日專訊》廣東佛山市基孔肯雅熱疫情已大幅大善。佛山市政府今日在新
聞發布會上表示，基孔肯雅熱疫情防控工作再次取得階段性成效，截至昨日，佛山全市每日新增
報告病例連續９天維持在５０例以下，疫情進入低水平散發狀態，佛山決定終止佛山市突發公共
衛生事件三級響應，疫情防控策略將由應急處置轉為常態化防控。
【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票
26/08/2025 16:39
《經濟通通訊社２６日專訊》廣東佛山市基孔肯雅熱疫情已大幅大善。佛山市政府今日在新
聞發布會上表示，基孔肯雅熱疫情防控工作再次取得階段性成效，截至昨日，佛山全市每日新增
報告病例連續９天維持在５０例以下，疫情進入低水平散發狀態，佛山決定終止佛山市突發公共
衛生事件三級響應，疫情防控策略將由應急處置轉為常態化防控。
【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N