《中國要聞》工信部據報將向數家公司發放毫米波專網頻率許可牌照

《經濟通通訊社２６日專訊》據內地通信行業資訊平台「Ｃ１１４通信網」今日引述知情人

士報道，工信部即將向數家公司發放中國第二批毫米波專網頻率許可牌照，年內預計會有更多企

業獲得頻率許可，將會涵蓋港頭、製造業、電網等多個垂直領域。



這次頻譜的發放，是繼２０２２年中國商飛就被授予了５﹒９２５ＧＨｚ（５９２５－

６１２５ＭＨｚ）和２４﹒７５ＧＨｚ（２４﹒７５－２５﹒１５ＧＨｚ）兩段專用頻率之後的

第二次公開授權。值得注意的是，這批頻譜獲批單位除了大型國有企業之外，也有民營企業，而

且是首家將２６ＧＨｚ毫米波５Ｇ專網應用到實際生產過程中的企業。毫米波在５Ｇ網絡中指的

是２４ＧＨｚ－４０ＧＨｚ範圍內的頻段，其特性是理論下行速度可達１－１０Ｇｂｐｓ，可實

現毫秒級的響應。



業內人士表示，這次頻譜的發放，預示著國內毫米波５Ｇ產業鏈已經成熟，並將啟動一輪行

業企業主導的毫米波５Ｇ頻譜創新浪潮。而２６ＧＨｚ作為５Ｇ標準頻段，可為行業企業的應用

場景提供更高的帶寬和更低的延時，是最適合行業企業使用的５Ｇ獨立專網部署模式。（ｓｌ）

