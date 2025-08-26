  • 會員
26/08/2025 15:02

抖音：首７月日均攔截涉詐信息超七百萬條，發反詐提醒逾八百萬次

　　《經濟通通訊社２６日專訊》抖音今日發布《２０２５年中反詐報告》顯示，２０２５年１
月至７月，抖音日均攔截涉詐信息超７００萬條，同時通過短信、站內信、電話等方式，日均向
用戶發送反詐提醒超８００萬次。未來抖音將繼續加大反詐投入，為廣大用戶織密防護網，努力
打造更安全的網絡環境，維護平台健康生態。
　
＊首７月抖音封禁涉兼職詐騙帳號１６４萬個＊
　
　　其中，在校園反詐方面，抖音提醒，一些詐騙分子以高薪兼職為誘餌，在網絡上鎖定涉世未
深的學生群體，以溝通兼職內容為名誘導對方下載第三方軟件，將其拉入其他平台的「兼職群」
，隨後以「繳納保證金」、「刷單墊付」、「任務押金」等名義，誘騙大學生不斷充值、轉賬，
實施詐騙。抖音表示，２０２５年１月至７月，平台共封禁涉兼職詐騙帳號１６４萬個，日均攔
截相關欺詐信息２０１萬條，日均發送詐騙風險提醒１３６萬次。
　
　　除了大學生，老年人也是電信詐騙的重點目標人群。針對老年用戶，詐騙分子常冒充抖音客
服實施詐騙。儘管這類詐騙行為多發生於抖音站外，但因發生頻率高，已成為平台重點治理對象
。抖音特別提醒，抖音官方從未推出「抖音會議」、「抖音扶貧錢包」、「巨量跳動」、「抖音
點讚版」、「抖客」、「抖音服務」、「翼服務」等ＡＰＰ，該類軟件實為詐騙工具。（ｓｌ）

