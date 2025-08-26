  • 會員
AH股新聞

26/08/2025 07:56

安井食品（０２６４８）統一採用中國企業會計準則編製財務報告

　　《經濟通通訊社２６日專訊》安井食品（０２６４８）（滬：６０３３４５）公布，鑒於中
國企業會計準則及國際財務報告準則編製的財務報告已基本趨同，為提高工作效率，將自
２０２５年年度財務報告開始，統一採用中國企業會計準則編製財務報告及披露相關財務資料。
　
　　該集團指，統一採用中國企業會計準則編製財務報告及披露相關財務資料，對公司業績或財
務狀況均不會構成任何重大影響。將不再另行單獨聘任境外財務報告審計機構。（ｗｈ）

