AH股新聞

26/08/2025 07:52

《滬╱深股通》藥明康德為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２６日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２５日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
藥明康德　（６０３２５９）　　３７４５﹒５５
海光信息　（６８８０４１）　　３１２８﹒２９
寒武紀　　（６８８２５６）　　２９４４﹒０２
貴州茅台　（６００５１９）　　２７２２﹒７１
工業富聯　（６０１１３８）　　２５４０﹒８１
兆易創新　（６０３９８６）　　２２１６﹒６１
北方稀土　（６００１１１）　　２２１５﹒１１
紫金礦業　（６０１８９９）　　１９７８﹒１７
瀾起科技　（６８８００８）　　１７１１﹒３６
中信證券　（６０００３０）　　１６１９﹒８３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東方財富　　　　　　　（３０００５９）３５３２﹒２０
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）３２２１﹒５８
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）２８３５﹒９６
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）２７７６﹒３７
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）２４２１﹒９４
北方華創　　　　　　　（００２３７１）２３５２﹒７３
中興通訊　　　　　　　（００００６３）１８２６﹒５９
同花順　　　　　　　　（３０００３３）１７４３﹒２５
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１６５４﹒４９
指南針　　　　　　　　（３００８０３）１４６６﹒８９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

