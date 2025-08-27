  • 會員
27/08/2025 18:38

【新股上市】傳紫金黃金國際擬最快９月來港上市，籌１５６億元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ引述消息報道，紫金黃金國際計劃最早
於９月在香港進行ＩＰＯ，集資約２０億美元（約１５６億元）。
　
　　紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）早前公布，建議分拆全資子公司紫金黃金國
際上市，香港聯交所已確認該集團可進行建議分拆上市。（ｂｎ）

