【新股上市】傳紫金黃金國際擬最快９月來港上市，籌１５６億元

《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ引述消息報道，紫金黃金國際計劃最早

於９月在香港進行ＩＰＯ，集資約２０億美元（約１５６億元）。



紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）早前公布，建議分拆全資子公司紫金黃金國

際上市，香港聯交所已確認該集團可進行建議分拆上市。（ｂｎ）

