貨幣攻略
AH股新聞

27/08/2025 08:57

《駐京專電》李強：推進新興領域服務出口，加快發展數字服務貿易

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院以「加快服務貿易創新發展，積極
培育外貿發展新動能」為主題，進行第十五次專題學習，國務院總理李強主持，他強調，要積極
推進新興領域服務出口，依托人工智能、生物醫藥、數字經濟等方面創新優勢，擴大科研、咨詢
、電商等服務出口，加快培育發展數字服務貿易、「人工智能＋服務貿易」等新業態新模式。
　
＊吸引更多外籍人士來華旅行消費＊
　
　　李強指出，要依托中國比較優勢，著力提升服務出口的國際競爭力，推動服務出口做大做強
。要擴大優勢製造領域生產性服務業出口，引導優質製造企業逐步從產品製造商發展成為綜合服
務提供商，把服務出口、貨物出口更好結合起來，提升綜合附加值。要深入挖掘特色領域服務出
口潛力，推動相關領域服務向專業化、國際化邁進，面向海外需求打造一批優質品牌、精品力作
。要進一步放大免簽政策效應，吸引更多外籍人士來華旅行消費，帶動更多優質服務出海。
　
　　近年來中國服務貿易發展較快，規模位居全球前列，但不少方面距離世界先進水平還有差距
。隨著外部環境變化和中國產業結構調整，必須把加快服務貿易創新發展擺在更加重要的位置。
　
＊進一步壓減跨境服務貿易負面清單＊
　
　　李強強調，要主動擴大優質服務進口，以高水平開放促進中國服務業高質量發展。要推動服
務貿易制度型開放，加強與國際高標準經貿規則對接，進一步壓減跨境服務貿易負面清單，有序
放寬服務領域市場准入。要努力為服務進口營造良好環境，便利專業化人才跨境往來，優化跨境
資金管理，促進數據跨境有序流動。加快建設全國統一大市場，規範服務領域許可、資質和技術
標準，破除各類隱性壁壘。要以服務進口帶動本土服務業發展，支持中國服務業企業在市場競爭
中提升自身能力。

26/08/2025 19:18

